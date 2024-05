Guirassy für den BVB angeblich die "Königslösung"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wechselt Guirassy (l.) im Sommer vom VfB Stuttgart zum BVB?

Serhou Guirassy hat maßgeblichen Anteil an der Fabelsaison des VfB Stuttgart. Ob er über die Saison hinaus im Ländle bleibt, ist trotz kämpferischer Aussagen der Bosse unklar. Denn: Der BVB macht offenbar Ernst.

Borussia Dortmund hat sein Werben um Bundesliga-Torjäger Serhou Guirassy nach "Sky"-Angaben weiter intensiviert. Der BVB wird schon seit Wochen mit einer Verpflichtung des 28-Jährigen in Verbindung gebracht, nun soll er vereinsintern als "Königslösung" deklariert worden sein.

Zudem: Ein erster Austausch zwischen dem Revierklub und der Spielerseite soll bereits stattgefunden haben.

Eine baldige Entscheidung über die Zukunft von Guirassy sei dem TV-Sender zufolge aber nicht zu erwarten. Erst nach dem Saisonende soll ein Entschluss gefasst werden. Was allerdings für einen Wechsel zum BVB sprechen könnte: Der Stürmer soll einem Transfer zu den Schwarz-Gelben keineswegs abgeneigt sein.

VfB Stuttgart nicht chancenlos - Krempelt der BVB seinen Angriff um?

Beim VfB Stuttgart besitzt der Goalgetter, der in der laufenden Bundesliga-Saison bislang satte 25 Tore erzielen konnte, zwar noch einen Vertrag bis 2026. Dank einer Ausstiegsklausel kann er die Schwaben nach der Spielzeit jedoch verlassen. Berichten zufolge wären 20 Millionen Euro fällig.

Jüngst hatte sich Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des Tabellendritten, trotz der vergleichsweise niedrigen Ausstiegsklausel und trotz der vielen Interessenten überzeugt gezeigt, keineswegs chancenlos zu sein.

"War ja letzten Sommer schon klar, dass er geht, und ich habe im Winter schon gehört, wo er schon unterschrieben haben soll", unkte Wehrle bei "Sky90": "Fakt ist: Er fühlt sich wirklich wohl, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere unumstrittener Führungsspieler, er weiß, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat." Dass der VfB wie Borussia Dortmund in der kommenden Saison in der Champions League spielt, dürfte auch ein "Argument" für einen Verbleib sein.

Bei Borussia Dortmund könnte Serhou Guirassy unterdessen den Kaderplatz von Sébastien Haller übernehmen. Der Ivorer wird immer wieder mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht. Auch die Zukunft von Youssoufa Moukoko scheint ungewiss zu sein.