Wolfsburg kann im Pokalfinale gegen FC Bayern "nur gewinnen"

Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann hofft auf den nächsten DFB-Pokalsieg

Ralf Kellermann sieht seinen VfL Wolfsburg als Außenseiter im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München. Der große nationale Rivale sei derzeit "das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball", sagte der Sportdirektor der Wölfinnen vor dem Endspiel am Donnerstag in Köln (16:00 Uhr/ZDF und Sky).

Dennoch ist die Vorfreude bei Kellermann "sehr groß, es ist ein herausragendes Highlight. Das Stadion wird ausverkauft sein", sagte der 55-Jährige und fügte trotz der drohenden ersten Saison ohne Titel seit 2013 an: "Wir fahren mit dem Gefühl nach Köln, hier nur etwas gewinnen zu können."

Die erfolgsverwöhnten Wolfsburgerinnen hatten zuletzt gegen die Bayern-Frauen in der Liga 0:4 verloren. Die Münchnerinnen sicherten sich am Wochenende auch die deutsche Meisterschaft. Dennoch will das Team um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp die beeindruckende Serie im Pokal fortsetzen. Wolfsburg gewann neun Mal in Folge den Titel und ist seit 49 Spielen in dem Wettbewerb unbesiegt.

Dass der FCB den Wölfen in der Liga in den vergangenen beiden Jahren den Rang abgelaufen hat, kommt für Kellermann nicht überraschend. "Ich sitze seit Jahren hier und erzähle immer das gleiche. Wir sind international finanziell nicht so aufgestellt wie die großen Vereine. Das ist nunmal so", sagte er: "Aber wir haben es immer geschafft, konkurrenzfähig zu sein und das sind wir auch immer noch."

Der FC Bayern sei dennoch auch im kommenden Jahr auch in der Liga favorisiert. "Es wird schwer, nicht zuletzt durch den Transfer von Lena Oberdorf zu den Bayern", sagte Kellermann. Die Abräumerin kommt für eine deutsche Rekordablöse zur neuen Saison an die Isar und erhält beim Bundesliga-Spitzenreiter einen Vierjahresvertrag. Oberdorf, die vor nicht allzu langer Zeit noch ausgeschlossen hatte, nach München zu gehen, zog eine Ausstiegsklausel.