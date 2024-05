FC Bayern offenbar vor weiterem Sommer-Transfer

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Kehrt Armindo Sieb zum FC Bayern zurück?

Ein neuer Trainer ist noch nicht gefunden, dennoch treibt der FC Bayern seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Offenbar soll ein alter Bekannter nach München zurückkehren.

Wie "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, plant der deutsche Rekordmeister, Armindo Sieb von der SpVgg Greuther Fürth zurück an die Säbener Straße zu lotsen. Möglich wäre dies ohne Probleme, denn: Bei Siebs Wechsel zu den Franken im Sommer 2022 soll sich der FC Bayern eine Rückkaufklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesichert haben. Diese wollen die Verantwortlichen der Meldung zufolge nun ziehen.

Sieb ist demnach beim FC Bayern aber nicht für den Profi-Kader in der kommenden Spielzeit eingeplant, sondern soll direkt weiterverliehen werden.

Der 21 Jahre alte Angreifer spielt für Fürth eine starke Saison. 13 Tore und drei Vorlagen gelangen Sieb in 33 Pflichtspielen 2023/2024. Belohnt wurde er im März mit dem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo (0:0) kam der beidfüßige Youngster zu einem Kurzeinsatz. Die Verantwortlichen des FC Bayern sollen seine Entwicklung goutieren.

FC Bayern will in Zukunft auf junge Spieler setzen

Der neue Sportvorstand Max Eberl hatte bei seinem Amtsantritt angekündigt, künftig immer wieder auch junge Talente beim FC Bayern einbauen zu wollen, als Beispiele aus jüngerer Vergangenheit nannte er Mathys Tel oder Jamal Musiala. "Wir brauchen Stars, aber wir brauchen auch genau solche Spieler", erklärte der Münchner Manager.

Sieb war 2020 aus der U17 der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt und war dort zunächst in der U19 und dann in der U23 aufgelaufen. Im Herbst 2020 hatte er beim 3:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren unter dem damaligen Chefcoach Hansi Flick seinen ersten Profi-Einsatz absolviert.

Sieb wäre der zweite Sommer-Transfer des FC Bayern. Bislang steht fest, dass das australische Top-Talent Nestory Irankunda von Adelaide United nach München wechselt.