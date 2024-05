Abschied vom 1. FC Köln? Berater spricht über Selke-Zukunft

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Der Vertrag von Davie Selke beim 1. FC Köln hätte im Abstiegsfall keine Gültigkeit mehr

Davie Selke fehlt dem 1. FC Köln im Saisonendspurt verletzungsbedingt. Ob der Routinier überhaupt noch einmal das "Effzeh"-Trikot tragen wird, ist unklar. Laut Berater Akeem Adewunmi weckt der Angreifer Interesse im Ausland.

Ein Mittelfußbruch zwingt Selke bereits seit Mitte April zum Zuschauen. Der 1. FC Köln taumelt in Abwesenheit des 29-Jährigen der Zweitklassigkeit entgegen. Steigen die Rheinländer ab, könnte Selke den Verein vorzeitig ablösefrei verlassen.

"Klar ist, dass sich Davie zu 100 Prozent mit dem 1. FC Köln identifiziert und mit den Kölnern am liebsten weiterhin in der Bundesliga spielen möchte", äußerte sich dessen Berater Akeem Adewunmi gegenüber "Sky": "Ein möglicher Abstieg macht die Sache nicht leichter, da sein aktueller Vertrag (bis 2026, Anm.d.Red.) dann keine Gültigkeit mehr besitzt. Auch das kann ich bestätigen. Köln ist für uns jedoch der allererste Ansprechpartner. Wir schauen jetzt mal, was möglich ist und was sich die Kölner Verantwortlichen vorstellen."

An Optionen mangelt es Selke anscheinend nicht. "Ich kann bestätigen, dass es für Davie mehrere Interessenten aus dem Ausland gibt. Wir haben auch eine konkrete und sehr gut dotierte Anfrage aus Saudi-Arabien vorliegen", äußerte sich dessen Spieleragent weiter, ohne in diesem Zusammenhang konkrete Namen zu nennen.

"Sky" zufolge hat Selke auch Angebote aus Italien, den USA sowie Südkorea vorliegen.

1. FC Köln: Davie Selke bester "Effzeh"-Torjäger

Der 1. FC Köln vermisst Selke im Abstiegskampf schmerzlich. Die Domstädter stellen mit gerade einmal 24 erzielten Toren die aktuell schlechteste Offensive der Bundesliga. Selbst der Tabellenletzte SV Darmstadt 98 hat bis dato sechs Treffer mehr auf dem Konto als der "Effzeh".

Selke ist mit sechs Toren der gefährlichste Offensivspieler beim Tabellenvorletzten. Der 1. FC Köln hat zwei Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.