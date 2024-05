Ausstiegsklausel von Leipzig-Angreifer angestiegen

IMAGO/Roger Petzsche

Benjamin Sesko wird für die Konkurrenz immer teurer

Benjamin Sesko von RB Leipzig zählt zu den torgefährlichsten Bundesliga-Stürmern der Rückrunde. Seine Leistungen haben offenbar auch Auswirkungen auf die Höhe der Ausstiegsklausel. Klubs wie der FC Bayern, der BVB, die AC Milan und zahlreiche englische Vertreter, die zuletzt mit Sesko in Verbindung gebracht wurden, müssten nun wohl jetzt tiefer in die Tasche greifen.

Die Ausstiegsklausel von RB Leipzigs Mittelstürmer Benjamin Sesko ist nach "Sky"-Angaben um einige Millionen Euro angestiegen. Betrug sie in der Hinrunde noch 50 Millionen Euro, sollen es inzwischen rund 65 Millionen Euro sein. Bis zum Saisonende könnte der Betrag sogar noch einmal ansteigen, dann würde die Klausel bei 70 bis 75 Millionen Euro liegen.

Der Hintergrund: Seskos Ausstiegsklausel sei leistungsbasiert. Je öfter der Slowene zum Einsatz kommt und je mehr direkte Torbeteiligungen er liefert, desto teurer wird er. Ab wann die nächste Stufe greift, geht aus dem Bericht indes nicht hervor.

Das Klausel-Modell sei dem 20-Jährigen bei den Verhandlungen im vergangenen Sommer wichtig gewesen, heißt es in der Show "Transfer-Update".

FC Bayern, BVB und AC Milan an Sesko interessiert?

Auch für den Klub ist dieses Modell lukrativ: Hätte Sesko in seiner Debütsaison nicht performt, wäre ein Weiterverkauf zu etwas niedrigeren Bezügen möglich gewesen. Da der Angreifer mit seinen Toren nun aber Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt hat, ist die Hürde höher.

Benjamin Sesko zählt nach Startschwierigkeiten in seiner ersten Bundesliga-Saison inzwischen zu den torgefährlichsten Stürmern. Nach nur drei Treffern in der Hinrunde hat der Rechtsfuß in der Rückrunde ordentlich zugelegt und neun weitere Tore erzielen können. In jedem der vergangenen fünf Liga-Partien traf er ins Tor.

Top-Klubs aus England sollen den Stürmer mittlerweile genau beobachten, die AC Milan aus Italien bekundet laut "Sky" konkretes Interesse. Zuvor waren auch die Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern und Borussia Dortmund mit Benjamin Sesko in Verbindung gebracht worden. Der 28-fache Nationalspieler Sloweniens (elf Tore) kam erst im vergangenen Sommer für 24 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von RB Salzburg zu RB Leipzig.