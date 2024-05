Deshalb kommt der BVB gegen PSG (nicht) weiter

IMAGO/UWE KRAFT

BVB oder PSG - wer kommt ins Champions-League-Finale?

Borussia Dortmund gastiert am Dienstagabend in der Champions League zum Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Der BVB darf sich nach dem 1:0-Sieg im ersten Aufeinandertreffen berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in das Endspiel machen. Gleich mehrere Gründe sprechen für die Westfalen. Doch Achtung, das Pariser Star-Ensemble ist weiter brandgefährlich.

Showdown in der Champions League: Borussia Dortmund ist nur noch ein Spiel vom großen Finale im Wembley-Stadion entfernt. Der BVB trifft am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) im Pariser Prinzenpark auf PSG. Die Ausgangslage ist aus Sicht des Bundesligisten vielversprechend.

Die Dortmunder gewannen das Hinspiel vor einer Woche dank des Treffers von Niclas Füllkrug mit 1:0. Nicht nur das Resultat spricht für den BVB. Zu sicher sollten sich die Schwarz-Gelben allerdings nicht fühlen. sport.de nennt die Gründe, die für Borussia Dortmund bzw. für Paris Saint-Germain sprechen:

Diese Gründe sprechen für den BVB

Das Champions-League-Gesicht des BVB

Der BVB zeigt in dieser Saison zwei Gesichter. Die gute Nachricht: In der Königsklasse präsentiert sich die Borussia von ihrer positiven Seite. In der Hammer-Gruppe F setzte sich Dortmund vor PSG, der AC Mailand sowie Newcastle United durch. Das Achtelfinale gegen die PSV Eindhoven wurde souverän gemeistert. Nach der 1:2-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid zeigte der BVB im Rückspiel (4:2) seine wahrscheinlich bislang beste Saisonleistung. Stark war auch der erste Halbfinal-Auftritt gegen PSG.

"Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Das ist unsere Aufgabe", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Kracher in Paris. Der BVB kann Champions League. Die Dortmunder Brust ist deshalb nicht grundlos breit.

BVB auswärts treffsicher

Borussia Dortmund könnte das Pariser Star-Ensemble mit eigenen Toren zusätzlich unter Druck setzen. Der BVB hat sich in der laufenden Champions-League-Saison bislang auswärts nicht versteckt. Lediglich im ersten Gruppenspiel gegen PSG blieb der BVB in der Fremde ohne eigenen Treffer.

Es folgten ein 1:0 bei Newcastle United, ein 3:0 bei Milan, ein 1:1 bei der PSV Eindhoven sowie das 1:2 bei Atlético. Gut möglich, dass PSG mehr als ein Tor benötigt, um das Halbfinale gegen die Westfalen noch umzubiegen.

Ein Duo gegen Kylian Mbappé

Zwar hatte PSG in der zweiten Hälfte des Hinspiels seine Chancen, die große offensive Wucht konnte der französische Meister aber nicht entfachen. Das lag vor allem auch an den beiden Innenverteidigern Mats Hummels (sport.de-Note 1,5) und Nico Schlotterbeck (sport.de-Note 1,0).

Hummels wählte die UEFA sogar zum "Man of the Match". Der 35-Jährige ist für die Dortmunder aktuell unverzichtbar. Zudem ist er neben Marco Reus der einzige BVB-Profi, der auch schon beim Champions-League-Halbfinale 2013 mit dabei war. Erfahrung, die sich am Dienstag auszahlen könnte.

Diese Gründe sprechen für PSG

PSG kann Comeback

Die Pariser haben im Viertelfinale bereits Comeback-Qualitäten bewiesen. Nachdem das Hinspiel im eigenen Stadion gegen den FC Barcelona mit 2:3 verloren ging, lag die Mannschaft von Trainer Luis Enrique auch auswärts schon mit 0:1 hinten. Doch dann drehte PSG in Überzahl auf, siegte 4:1 in Katalonien und verdiente sich den Platz unter den besten vier Klubs in Europa.

"Wir können zwei Tore in drei Minuten erzielen, aber wir müssen zu einhundert Prozent konzentriert sein", hob Enrique die Offensivpower seines Teams am Montag hervor.

Heimsieg gegen den BVB als Mutmacher

Mut sollte PSG das Ergebnis aus dem Gruppen-Heimspiel gegen den BVB machen. Damals gewann der Ligue-1-Klub am 1. Spieltag verdient mit 2:0. Kylian Mbappé und Achraf Hakimi trafen für Paris.

Im Halbfinal-Hinspiel hatte PSG ebenfalls ausreichend Chancen für ein eigenes Tor. Mbappé und Hakimi scheiterten jeweils am Pfosten. "Wir haben gleich gesagt, dass wir mit dieser Leistung vom Hinspiel nicht ins Finale einziehen werden. Denn morgen erwartet uns ein ganz anderer Gegner", warnte Edin Terzic den BVB vor den Franzosen.

Kylian Mbappé

Auch die individuelle Klasse von Kylian Mbappé lässt PSG vom Finale in Wembley träumen. Zwar blieb der 25-Jährige im Hinspiel ohne Fortune, mit acht Treffern im laufenden Wettbewerb ist Mbappé (zusammen mit Harry Kane vom FC Bayern) aber der beste Torschütze im laufenden Wettbewerb.

Zudem verfolgt der Weltmeister von 2018 einen großen Traum: Mbappé wechselt im Sommer wohl zu Real Madrid. Zum Abschied soll unbedingt noch der Henkelpott mit PSG her. Die Motivation gegen den BVB wird riesig sein.

Jannik Kube