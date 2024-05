Holt Bayer den Kapitän vom spanischen Sensationsteam?

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Aleix Garcia stürmte mit Girona auf Rang zwei der Tabelle

Bayer Leverkusen bastelt am Kader für die kommende Saison. Der neue Deutsche Meister soll nun die Fühler nach einem Mittelfeldspieler vom spanischen Überraschungsteams FC Girona ausgestreckt haben.

Wie der spanische Reporter Ivan Quiros berichtet, soll Bayer Leverkusen Interesse an Aleix Garcia angemeldet haben. Der 26-Jährige spielt seit 2021 für den FC Girona und kommt in dieser Spielzeit in 33 Ligapartien auf drei Tore und sechs Vorlagen. Garcia trägt auch die Kapitänsbinde des Tabellenzweiten der spanischen Liga und ist die Schaltzentrale im Mittelfeld.

Verhandlungen zwischen Spielerseite und der Werkself seien schon im Gange. Garcia sei aber nur ein Name von vielen auf der Leverkusen-Liste.

Girona-Leistungsträger auf Leverkusen-Liste

Wie der spanische Journalist Nil Sola weiter schreibt, wolle Leverkusen-Trainer Xabi Alonso persönlich Garcia von dem Projekt Bayer Leverkusen 24/25 überzeugen.

Der Vertrag von Garcia in Girona läuft bis 2026. Ausgebildet wurde der Spanier beim FC Villarreal. Später wechselte er zu Manchester City, wurde dann aber mehrmals verliehen und landete via Dinamo Bukarest und Eibar in Girona, wo ihm der Durchbruch gelang.

Im Winter soll bereits der FC Barcelona Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler gezeigt haben. Aktuell soll es aber zwischen den Katalanen und Garcia aber keine konkreten Gespräche geben.

Update zu Wirtz-Zukunft

Rund ums Bayer-Kreuz war jüngst auch wieder die Zukunft von Florian Wirtz Thema.

"Ich kann garantieren, dass Wirtz noch nicht über seine Zukunft entschieden hat", schrieb Transfer-Journalist Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing".

Romano bezog sich dabei auf Quellen aus dem nahen Umfeld des Profis. Diese hätten ihm bestätigt, "dass er noch keine Entscheidung über einen zukünftigen Wechsel getroffen hat und dass diese von vielen Faktoren abhängt, von der Trainerfrage, den Projekten und so weiter."

Der italienische Journalist betonte: "Leverkusen wird Wirtz in diesem Sommer sicher nicht verkaufen, das ist weder für den Spieler noch für den Verein ein Thema."

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte am Wochenende bei "Welt TV" gesagt: "Wenn ein Spieler dieses Kalibers wie Florian Wirtz verfügbar und auf dem Markt ist, dann müssen wir das in Betracht ziehen." Der Manager des FC Bayern betonte aber: "So ein Spieler kann auch absagen."