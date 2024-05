Offiziell! FC Bayern holt Sturmtalent

IMAGO/Mladen Lackovic

Max Eberl leitet die sportlichen Geschicke beim FC Bayern

Nachdem entsprechende Berichte bereits aus Frankreich zu vernehmen waren, bestätigte nun auch der FC Bayern die Verpflichtung von Offensiv-Youngster Noah Codjo-Evora. Der 16-Jährige wechselt zur neuen Saison nach München. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Dienstag.

Beim FC Bayern unterschreibt der Franzose laut einer offiziellen Mitteilung einen "langfristigen Vertrag". Seine ersten Schritte im deutschen Fußball wird der Angreifer aus dem Nachwuchs des französischen Zweitligisten FC Annecy bei der U19 der Münchner machen.

"Noah ist ein spannendes Talent, das wir über mehrere Monate hinweg intensiv beobachtet haben. Er ist ein großer, kopfballstarker Mittelstürmer, der über ein gutes Spielverständnis verfügt und auch athletisch gut ausgebildet ist. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns am Campus die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen möchte und sind sehr gespannt auf seinen weiteren Weg", wird Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, zitiert.

Coach bestätigte Transfer zum FC Bayern bereits

In der vergangenen Woche berichtete bereits die französische Sportzeitung "L'Équipe" von dem Deal. Demnach hat Codjo-Evora in der bayerischen Landeshauptstadt einen Vertrag bis Ende Juni 2027 unterschrieben. Dieser soll sich künftig in einen Profi-Kontrakt umwandeln.

Sogar Annecys Trainer Laurent Guyot soll sich bereits zu dem Transfer geäußert haben: "Ich bin mir dessen bewusst, kenne mich aber in der Angelegenheit nicht gut aus. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute beim FC Bayern. Er hat nicht die einfachste Wahl getroffen, auch wenn es auf jeden Fall eine Erfahrung bleiben wird. Wenn er es schafft, die verschiedenen Etappen zu durchlaufen, was ich ihm wünsche, wird es uns freuen, einen Spieler, der den FC Annecy durchlaufen hat, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sehen", zitierte "Le Dauphiné Libéré" den Coach des Annecy-Profiteams.