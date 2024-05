Was Matthäus beim FC Bayern anders gemacht hätte

IMAGO/Goal Sports Images

Lothar Matthäus analysiert die Trainer-Suche des FC Bayern

Die Trainer-Suche des FC Bayern zieht sich. Lothar Matthäus hat nun geschildert, was er als Entscheidungsträger an der Säbener Straße anders gemacht hätte.

Der FC Bayern und Thomas Tuchel verständigten sich im Februar darauf, am Saisonende getrennte Wege zu gehen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft in München noch immer und gestaltet sich kompliziert.

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Nationaltrainer von Deutschland) und Ralf Rangnick (Teamchef von Österreich) entschieden sich allesamt für einen Verbleib bei ihrem aktuellen Arbeitgeber.

"Wenn ich Entscheidungsträger bei Bayern München wäre, dann wäre die Trainersuche anders gelaufen", schrieb Lothar Matthäus nun in seiner "Sky"-Kolumne.

Der Rekord-Nationalspieler begründete: "Armin Veh hat es am Sonntag bei Sky90 richtig gesagt: Wenn ich einen Trainer suche, dann rufe ich ihn an und frage ihn, ob er sich vorstellen kann, den Job zu übernehmen. Wenn Ralf Rangnick sagt, dass ihm der Trainerposten in Österreich wichtiger ist, bedanke ich mich für das Gespräch und gehe weiter. Es muss nicht alles an die Öffentlichkeit kommen."

Er beurteilte die Entscheidungen von Alonso, Nagelsmann und Rangnick als "charakterlich gut, denn es geht nicht allein ums Finanzielle, sondern auch um die Glaubwürdigkeit der Personen. Nach dem Motto: Geld ist ja wunderbar, aber uns ist es wichtiger, was wir aufgebaut haben", so Matthäus.

Lothar Matthäus nennt zwei Kandidaten für den FC Bayern

Der TV-Experte machte sich abermals für eine Rückkehr von Hansi Flick zum FC Bayern stark, hat aber noch einen weiteren Kandidaten in petto.

"Der einzige Trainer, den ich mir noch vorstellen könnte, wäre Zinedine Zidane. Ein ehemaliger Weltfußballer, ein erfolgreicher Trainer, eine große Persönlichkeit mit einer besonderen Ausstrahlung. Zidane mit seiner Aura im feinen Anzug in der Allianz Arena. Das würde zu Bayern München passen, dieses Bild würde mir sehr gut gefallen", nannte Matthäus seine andere Option.