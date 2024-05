Tauziehen um VfB-Knipser Guirassy immer größer?

IMAGO/Revierfoto

Serhou Guirassy spielt beim VfB Stuttgart groß auf

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart weckt auf dem Transfermarkt großes Interesse. Aus der Bundesliga bemühen sich wohl der FC Bayern und BVB um die Dienste des Torjägers. In der Premier League sollen sich ebenfalls lukrative Optionen bieten.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" ist der FC Chelsea auf Guirassy aufmerksam geworden.

Die Blues wollen sich im Sommer offenbar vor allem im Angriff verstärken. Neben Victor Osimhen (SSC Neapel) und Jonathan David (LOSC Lille) befindet sich Guirassy wohl ebenfalls auf dem Radar der Londoner. Mit dem FC Arsenal wurde unlängst bereits ein anderer Premier-League-Klub mit dem Nationalspieler Guineas in Verbindung gebracht.

FC Bayern und BVB im Tauziehen um Guirassy?

Der 28-Jährige besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist in dem Arbeitspapier aber eine Ausstiegsklausel verankert, welche einen Transfer für rund 20 Millionen Euro ermöglichen soll.

"Bild" berichtete zuletzt, dass sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund an Guirassy interessiert sind. Der Torjäger könnte in München demnach auf Eric Maxim Choupo-Moting folgen, dessen Vertrag ausläuft. Beim BVB steht hinter der sportlichen Zukunft von Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko ein Fragezeichen.

Laut "Sky" hat es bereits einen ersten Austausch zwischen den Dortmundern und der Spielerseite gegeben. Eine baldige Entscheidung über die Zukunft von Guirassy sei dem TV-Sender zufolge aber nicht zu erwarten. Erst nach dem Saisonende soll ein Entschluss gefasst werden.

VfB Stuttgart hofft auf Guirassy-Verbleib

Der VfB Stuttgart hofft derweil weiterhin auf einen Verbleib von Guirassy.

"Fakt ist: Er fühlt sich wirklich wohl, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere unumstrittener Führungsspieler, er weiß, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat. Er kann jetzt auch Champions League spielen. Das ist dann schon noch mal ein Argument", sagte Aufsichtsratschef Alexander Wehrle kürzlich bei "Sky".

Guirassy hat beim VfB Stuttgart in der laufenden Saison bereits 27 Tore in 28 Pflichtspieleinsätzen erzielt.