Wildert Hertha bei der Konkurrenz?

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Cristian Fiél gilt als Kandidat für eine mögliche Dardai-Nachfolge

Seit Wochen steht Pál Dárdai bei Hertha BSC aufgrund des ausbleibenden Erfolgs in der 2. Bundesliga in der Kritik. Nun beschäftigt sich Hertha wohl mit Nürnbergs Cheftrainer Cristian Fiél.

Nur Platz neun in der Liga, am Wochenende setzte es eine 2:4-Klatsche gegen den Aufsteiger SV Elversberg: Bei Hertha BSC läuft es in dieser Zweitliga-Saison alles andere als rund. Der Trainerstuhl von Pál Dárdai (48) wackelt bedenklich. Seit Wochen gibt es Spekulationen um ein Aus des Ungarn. Eine Entscheidung, wie es mit Dárdai nach der Saison weitergeht, ist bei den Hertha-Bossen laut "Sky" allerdings noch nicht gefallen.

Dennoch: Eine Trennung am Saisonende gilt als wahrscheinlich, Dárdais auslaufender Vertrag müsste für eine Weiterbeschäftigung verlängert werden. Die Bosse seien jedoch mit der Entwicklung der Mannschaft unzufrieden, mit dem direkten Wiederaufstieg hatte die Hertha in dieser Saison nichts zu tun. Für Dárdai wäre es das dritte Mal, dass er bei Hertha von der Cheftrainer-Funktion entbunden wird.

Hertha BSC: Kommt Nürnbergs Fiél?

So überrascht es dann doch etwas, dass der derzeit heißeste Nachfolgekandidat laut "Sky" Cristian Fiél heißt. Der Trainer des 1. FC Nürnberg ist ebenfalls nicht gerade erfolgreich in dieser Saison, der "Club" hat den Klassenverbleib auch nach Spieltag 32 immer noch nicht sicher. Fiél hat in der Vergangenheit jedoch immer wieder gezeigt, dass er vor allem junge Spieler entwickeln kann.

Bei der Hertha wollen einige der Klub-Bosse Fiél wohl unbedingt in die Hauptstadt lotsen.

Dem "Sky"-Bericht zufolge sollen sie den Nürnberger Coach sehr schätzen. Ein Wechsel von Fiél zur Hertha sei bei einem Top-Angebot im Sommer laut nach Informationen des TV-Senders offenbar möglich.

Fiél besitzt beim 1. FC Nürnberg noch einen Vertrag bis 2025. Der 44-Jährige trainiert seit dem Sommer 2023 die Franken. Vor seiner Zeit in Nürnberg war er bei Dynamo Dresden tätig.