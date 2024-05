Wechsel im Sommer? Neue Optionen für Bayern-Ersatzmann

IMAGO/Franziska Gora

Daniel Peretz (r.) wechselte vergangenen Sommer zum FC Bayern

Daniel Peretz kommt beim FC Bayern nicht über die Rolle des Perspektivspielers hinaus. Eine Leihe könnte Abhilfe schaffen. Der Torwart weckt offenbar in Belgien sowie in Dänemark Interesse.

Laut "Sky" ist Peretz ein Kandidat beim RSC Anderlecht. Es sollen sogar bereits Gespräche über eine mögliche Leihe zwischen den beteiligten Parteien stattgefunden haben.

Der TV-Sender bestätigte damit einen Bericht des Transfer-Reporters Sacha Tavolieri. Der Journalist hatte bereits über den Vorstoß des belgischen Rekordmeisters geschrieben. Zu einer Entscheidung soll es bislang aber nicht gekommen sein.

"Sky" zufolge bieten sich Peretz zwei weitere Optionen - und zwar in Dänemark: Der FC Kopenhagen sowie Brøndby IF befassen sich offenbar ebenfalls mit einer Leihe des Schlussmanns. Nähere Details werden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

FC Bayern: Daniel Peretz tendiert offenbar zu Leihe

Peretz selbst tendiert wohl zu einem befristeten Abschied aus München. Der zweifache Nationalspieler Israels war im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern gewechselt.

Peretz absolvierte bislang lediglich ein Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. Der Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Preußen Münster (4:0) datiert aber auch schon aus dem vergangenen September.

Daniel Peretz in Hierarchie des FC Bayern hinter Neuer und Ulreich

Seitdem steht Peretz in der Torhüter-Hierarchie des FC Bayern hinter Platzhirsch Manuel Neuer und Routinier Sven Ulreich. Eine Leihe könnte dem Sommer-Neuzugang wichtige Spielpraxis verschaffen.

Der FC Bayern hat mit Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) aktuell bereits zwei Keeper verliehen.

Der Vertrag von Neuer läuft an der Säbener Straße noch bis 2025. Erst danach bietet sich Peretz und Co. eine realistische Chance auf Spielzeit - wenn überhaupt.