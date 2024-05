BVB droht "Angst und Schrecken" in Paris

AFP/SID/FRANCK FIFE

Die PSG-Ultras wollen ihrer Mannschaft gegen den BVB mächtig einheizen

Von den Heimspielen vor der berühmten Gelben Wand weiß jeder Profi von Borussia Dortmund, wie es ist in einer elektrisierenden Stimmung performen zu müssen. Am Dienstag droht den BVB-Stars im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain allerdings eine Atmosphäre, die durchaus einschüchternd sein könnte.

Die Ultra-Bewegung von Paris Saint-Germain "Collectif Ultras Paris" hat dazu aufgerufen, den Prinzenpark gegen den BVB am Dienstagabend (21 Uhr) in einen dampfenden Hexenkessel zu verwandeln.

"Unsere Unterstützung wird unerschütterlich sein, unser legendäres Stadion wird ein Vulkan sein, der unsere Spieler entflammt und unseren Gegner in Angst und Schrecken versetzt", teilte das "Collectif Ultras Paris" vor dem entscheidenden Spiel um den Einzug ins Endspiel der europäischen Fußball-Königsklasse mit. "Vom Aufwärmen bis zum Schlusspfiff, unabhängig vom Spielstand!", wolle man die Tribünen erbeben lassen.

Jeder Einzelne soll gegen den BVB Stimmung machen

PSG, das seit Jahren von seinen katarischen Besitzern mit schier unerschöpflichen Finanzmitteln versorgt wird und Jahr für Jahr die Fühler nach den größten Stars des Weltfußballs ausstreckt, strebt seit Jahren vergeblich nach dem Champions-League-Pokal.

Gegen den BVB muss man eine 0:1-Pleite aus dem Hinspiel in Dortmund vor heimischer Kulisse wettmachen.

Die Ultras hoffen, dass die Aufholjagd gelingt und man weiterhin im Rennen um den Henkelpott bleibt. "Dieses von allen sehnlichst erwartete Spiel muss mit einem krönenden Höhepunkt enden", forderte das CUP bei Twitter. "Dafür brauchen wir jeden Einzelnen. Jeder ist verpflichtet, voll präsent zu sein und seinen Beitrag zum Erfolg zu leisten."

Auch Dortmunds Coach Edin Terzic kündigte bereits an, dass der Weg ins Finale unermüdlichen Einsatz voraussetzt. "Wenn wir müssen, rennen wir 20 Kilometer mehr als unser Gegner", so der Übungsleiter der Schwarz-Gelben auf einer PK am Montag.