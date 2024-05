Ex-BVB-Star lockt Reus: "Ich probiere alles"

IMAGO

Marco Reus bestreitet seine letzten Spiele für den BVB

Borussia Dortmund und Marco Reus gehen am Saisonende getrennte Wege. Die BVB-Legende will ihre Karriere anschließend fortsetzen. Ein ehemaliger Mitspieler lockt.

"Ich muss ehrlich sagen: Ich probiere alles. Ich schicke ihm immer wieder Nachrichten, wir sind immer in Kontakt", sagte Roman Bürki gegenüber "blue Sport".

Der Schweizer war im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zu St. Louis City in die MLS gewechselt. Bürki ist beim Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri zwischen den Pfosten gesetzt und fungiert zudem als Spielführer. Ein Amt, welches er für Reus freiwillig räumen würde.

"Ich habe Marco auch gesagt, dass ich ihm gleich die Kapitänsbinde geben würde. Ich versuche, ihm das Ganze schmackhaft zu machen. Aber wir sind natürlich nicht die einzige Mannschaft, die Interesse an einem Spieler wie ihm hat", schilderte Bürki seine Anstrengungen.

BVB-Legende Marco Reus will Karriere fortsetzen

Reus wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Der 34-Jährige will seine Profi-Laufbahn nach seinem BVB-Abschied im Sommer fortsetzen.

"Ich liebe es auf dem Platz zu stehen und dementsprechend will ich natürlich meine Karriere auch nicht beenden, sondern ich will weiterspielen", sagte Reus kürzlich bei "Sky". Wohin es ihn verschlägt, weiß Reus laut eigener Aussage noch nicht.

Der gebürtige Dortmunder war 2012 von Borussia Mönchengladbach zurück zu seinem Jugendverein gewechselt. Im Sommer geht das BVB-Kapitel zu Ende.

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird", wurde Reus zuletzt in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.