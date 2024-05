Vor FC-Endspiel gegen Union: Nächster Ausfall droht

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Luca Waldschmidt (3.v.r.) fehlte im Training

Als am Dienstagmittag die FC-Profis auf den Trainingsplatz marschierten, suchte man einige Spieler vergebens. Vor dem nächsten Abstiegs-Endspiel ist die Personallage kritisch.

Der 1. FC Köln gab am Dienstagmittag bekannt, warum einige Spieler nicht auf dem Platz standen. Während es bei einigen Hoffnungsträgern Entwarnung gab, muss der Klub um einen Spieler besonders bangen.

Offensivspieler Luca Waldschmidt (27) fehlte krank im Training. Waldschmidt absolvierte die vergangenen Begegnungen von Anfang an und ist einer der wenigen Spieler, die beim FC ansatzweise Torgefahr ausstrahlen.

Obwohl Waldschmidt in den Spielen nicht wirklich überzeugen konnte, setzen einige FC-Fans wohl die letzten Hoffnungen auf den ehemaligen deutschen Nationalspieler. Trainer Timo Schultz äußerte sich nach dem Training über seinen Schützling: "Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder besser geht, er in die Bewegung kommt und wir am Wochenende wieder mehr Alternativen haben."

1. FC Köln: So sieht es bei den weiteren FC-Personalien aus

Waldschmidt ist nicht der Einzige, der krank im Training fehlte. Auch Linksverteidiger Leart Pacarada (29) verpasste die Einheit aufgrund einer abschließenden Untersuchung nach einer Krankheit. Er steht ab Mittwoch wieder auf dem Platz. Pacarada spielte zuletzt jedoch aufgrund vieler kleiner Verletzungen und Krankheitsphasen sowieso keine besondere Rolle im Kader von Timo Schultz, der auf der Linksverteidiger-Position auf den jungen Max Finkgräfe setzt.

Nach längerer Krankheit zurück auf dem Trainingsplatz ist der Österreicher Dejan Ljubicic (26), von dem man eine Rückkehr in dieser Saison nach vielen Krankheitsphasen nicht mehr erwartet hatte. Er wurde genauso ins Mannschaftstraining teilintegriert wie Mark Uth (32). Uth lag zwar nur eine Woche lang flach, hatte jedoch nach seinen langen Verletzungen ohnehin schon Rückstand. Trainer Timo Schultz sei aber "guter Dinge, dass sie im Verlauf der Woche alles steigern können."

Verteidiger Jeff Chabot (26), bei dem eine schwerere Verletzung ausgeschlossen werden konnte, trainiert noch individuell.

Schultz: "Er hatte ein leichtes Zwicken im Oberschenkel. Wir hoffen, dass er im Laufe der Tage auf den Platz zurückkehren kann und am Samstag wieder zur Verfügung steht."

Der Abwehrchef wird dabei Begleitung von Eric Martel (22) haben, bei dem das individuelle Training wohl einer Art Belastungssteuerung gleicht. Schultz will seinem Mittelfeld-Arbeiter eine Pause gönnen: "Eric Martel hat Probleme mit dem Knie. Das ist nichts Schwerwiegendes, aber extrem schmerzhaft. "Er hat für das Spiel gegen Freiburg auf die Zähne gebissen und das richtig gut gemacht."

Die Langzeitverletzten Davie Selke (29) und Luca Kilian (24) absolvieren ihr Reha-Programm.