Kahn gegen Real im Stadion - aber nicht auf Bayern-Einladung

IMAGO/Ralf Mueller

Oliver Kahn wurde beim FC Bayern 2023 von seinen Aufgaben entbunden

Vor dem Meisterschaftsfinale 2023 wurde Vorstandschef Oliver Kahn beim FC Bayern von seinen Aufgaben entbunden, seither ist das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Weltklasse-Torhüter und dem Rekordmeister schwierig. Am Mittwoch wird der 54-Jährige erstmals seit seiner Entlassung wieder im Stadion sein, wenn die Münchner spielen - allerdings auf Einladung des Gegners.

Allem Anschein nach wird Oliver Kahn im VIP-Bereich des altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu zugegen sein, wenn Real Madrid den FC Bayern zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League empfängt. Das berichtet "Bild".

Doch der frühere Funktionär soll nicht Teil der geladenen Gäste des Bundesligisten sein, sondern von Real auf die Liste gesetzt worden sein. Ein weiteres Indiz für die nach wie vor komplizierte Beziehung zwischen Kahn und dem FC Bayern.

Hintergrund: In Interviews hat Klub-Patron Uli Hoeneß mehrfach über die Arbeit des geschassten Vorstandsvorsitzenden geschimpft. Einer der Vorwürfe lautete, dass Kahn an der Säbener Straße zu wenig Präsenz gezeigt hat.

"Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt: 'Ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.' Darauf habe ich geantwortet: 'Aber zwölf sollten es schon sein'", ätzte Hoeneß im "BR".

Der gescholtene Ex-Chef wiederum zeigte sich von der Kritik wenig begeistert und verwies auf die ursprüngliche Abmachung, im Guten auseinandergehen zu wollen.

Zumindest mit Bayern-Präsident Herbert Hainer soll sich Kahn mittlerweile ausgesprochen haben, zwischen ihm und Hoeneß herrscht dagegen weiter Funkstille.

Letzte Titelchance für den FC Bayern

Der FC Bayern hat in der Königsklasse die letzte Chance auf einen großen Titel in der laufenden Saison. Auf nationaler Ebene sind die Münchner weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch deshalb muss Thomas Tuchel seinen Platz spätestens Ende Juni räumen.

Im Hinspiel gegen Real hatte der deutsche Rekordmeister in der Allianz Arena nur ein 2:2 geholt, vor Kahns Augen muss am Mittwoch also ein Sieg her, um ins Endspiel in Wembley einzuziehen.