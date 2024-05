Emotionaler Müller-Appell: "Nochmal einen drauflegen"

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Müller trifft mit dem FC Bayern erneut auf Real Madrid

Am Mittwochabend tritt der FC Bayern im altehrwürdigen Estadio Bernabeu bei Real Madrid an. Im zweiten Aufeinandertreffen der Münchner mit den Königlichen wird die Entscheidung darüber fallen, wer ins Endspiel der Champions League am 1. Juni einziehen wird. Am Tag vor dem wichtigsten Saisonspiel des FC Bayern wandte sich Klub-Urgestein Thomas Müller an die eigenen Anhänger.

In einer Videobotschaft, die Thomas Müller in Richtung seiner über 14 Millionen Instagram-Abonnenten postete, warb er um die volle Unterstützung aller Bayern-Fans für das Auswärtsspiel im Bernabeu am Mittwoch (ab 21:00 Uhr).

"Das Hinspiel war schon mal richtig gut, aber im Rückspiel brauchen wir alle noch einmal. Alle in Rot und noch mal die gleiche Energie! Und wenn's geht: Vielleicht nochmal ein bisschen einen drauflegen. Auf geht's, packen wir es gemeinsam!", meinte der 34-Jährige, der im Hinspiel gegen Real Madrid (Endstand 2:2) bis zur 80. Minute auf dem Rasen gestanden hatte und in der Schlussphase durch Serge Gnabry ersetzt wurde.

Der Weltmeister von 2014 selbst steht im Halbfinal-Rückspiel im Bernabeu so seinem insgesamt 151. Einsatz in der Königsklasse.

In der Liste der Rekordspieler zieht er damit mit Barca-Legende Xavi gleich, hat dann mit Cristiano Ronaldo (183 Einsätze), Iker Casillas (177 Einsätze), Lionel Messi (163 Einsätze) und Karim Benzema (152 Einsätze) nur noch vier Spieler in dieser Statistik vor sich.

Müller noch ohne eigenes Tor gegen Real Madrid

Müllers persönliche Bilanz gegen Real Madrid insgesamt liest sich übrigens weiterhin ziemlich dürftig. In insgesamt neun Duellen mit dem spanischen Rekordmeister (allesamt in der Champions League) hat Müller mit dem FC Bayern nur zweimal gewonnen. Zuletzt holte der Routinier mit dem FCB in den letzten zehn Jahren zwei Remis und fünf Niederlagen.

Müller hat gegen Real Madrid bis dato noch nie ein Tor geschossen.