Bayern-Legende zu Zidane-Gerüchten: "Er würde passen"

IMAGO/Xavi Bonilla

Zinédine Zidane war zuletzt beim Formel-1-Rennen in Miami zu Gast

Nachdem in den letzten Wochen gleich mehrere Top-Alternativen auf die Nachfolge von Thomas Tuchel dem FC Bayern abgesagt hatten, rückte jüngst erneut Zinédine Zidane in den Fokus der Spekulationen. Eine Münchner Klub-Ikone kann sich den Weltmeister von 1998 sehr wohl als Cheftrainer an der Säbener Straße vorstellen.

"Bei ihm hat man natürlich ein Stück weit die Sprach-Barriere", räumte Mehmet Scholl, der selbst 15 Jahre lang für den FC Bayern auf Torejagd ging, gegenüber "Bild" zwar ein. Allerdings sei das bei einer Lichtgestalt wie dem ehemaligen Weltfußballer Zinédine Zidane letztlich nicht entscheidend, wie der 53-Jährige befand.

"Von der Erscheinung her, von der Ausstrahlung, so wie er als Spieler war – das war das Beste und Eleganteste, was ich je gesehen habe. Von der Persönlichkeit her würde er passen", ist sich Scholl sicher, dass Zidane als Cheftrainer beim FC Bayern funktionieren würde.

In seinen zwei Amtszeiten bei Real Madrid hatte Zidane als Coach große Erfolge gefeiert, gewann unter anderem dreimal in Folge die Champions League (2016 bis 2018) und wurde zweimal spanischer Meister (2017 und 2020).

Zidane lässt Bayern-Gerüchte unkommentiert

Seit 2021 ist der Franzose nun schon ohne feste Anstellung und wurde zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Scholl, der selbst achtmal deutscher Meister und einmal Champions-League-Sieger mit den Münchnern wurde, führte über Zidane gegenüber "Bild" weiter aus: "Er ist glaubwürdig, kann den Spielern was zeigen. Wenn man so Fußball spielen konnte, wie er – dann nimmt man ihm als Spieler alles ab."

Ob es tatsächlich konkret werden könnte mit dem einstigen Mittelfeld-Superstar, blieb in den letzten Tagen noch offen. Zidane selbst hatte sich zuletzt nicht in der Öffentlichkeit über die anhaltenden Gerüchte über ein mögliches Bayern-Engagement geäußert und auf entsprechende Nachfragen ausweichend geantwortet.