Bericht: Eintracht Frankfurt weiter heiß auf DFB-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Pascal Groß (r., hier mit Niklas Süle) soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Eintracht Frankfurt befindet sich dieser Tage weiterhin intensiv auf der Suche nach neuen Verstärkungen für die kommende Saison. Dabei soll vor allem ein deutscher Nationalspieler weiterhin im Fokus der SGE-Verantwortlichen sein.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Laut "Bild"-Angaben soll die Eintracht nämlich weiterhin daran interessiert sein, Pascal Groß im Sommer in die Main-Metropole zu holen.

Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, dass der 32-Jährige aus der englischen Premier League zum Bundesligisten wechseln soll. Groß steht bereits seit 2017 beim Erstligisten Brighton & Hove Albion unter Vertrag und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler überhaupt im englischen Fußball-Oberhaus.

In der Bundesliga hatte Groß zuvor 70 Partien für 1899 Hoffenheim und den FC Ingolstadt bestritten. Das letzte liegt allerdings schon sieben Jahre zurück.

Groß gilt laut dem Zeitungsbericht als "Traum-Lösung" von Sportvorstand Markus Krösche, der den Nationalspieler unbedingt zu den Adlerträgern holen will.

Eintracht und VfB Stuttgart haben Amiri auf dem Zettel

Neben Groß wird auch noch Nadiem Amiri als möglicher Frankfurt-Transfer im Sommer gehandelt. Der 27-Jährige spielte in der Hinrunde noch für Bayer Leverkusen, läuft seit Januar aber für Mainz 05 auf, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet hatte.

Nach Informationen der Zeitung besitzt Amiri im Falle des Mainzer Klassenerhalts eine Ausstiegsklausel, wonach er die 05-er für weniger als fünf Millionen Euro Ablöse verlassen könnte. Allerdings soll neben der Eintracht auch der VfB Stuttgart Interesse an Amiri angemeldet haben, die "Sky" vermeldete.

Brighton-Star Groß wäre da wohl die teurere Variante. Er hat noch ein Jahr lang Vertrag bei den Seagulls, dürfte für unter fünf Millionen Euro nicht zu bekommen sein.