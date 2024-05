Neuer erinnert sich an Zeit unter Ancelotti

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer spielt mit dem FC Bayern am Mittwoch gegen Real Madrid

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend zum entscheidenden Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid antritt, kommt es erneut zum Wiedersehen mit Carlo Ancelotti. Während der italienische Startrainer bei Real Madrid mit zwölf gewonnenen Titeln eine absolute Ikone ist, endete seine Zeit in München schon vorzeitig nach eineinhalb Jahren.

In den Jahren 2016 und 2017 war Ancelotti als Cheftrainer beim FC Bayern beschäftigt, wurde dabei souveräner deutscher Meister. Dennoch endete die Zeit in Deutschland vorzeitig im September 2017 nach einer 0:3-Pleite gegen Paris Saint-Germain.

Schon damals stand Manuel Neuer im Tor des FC Bayern, der auch sieben Jahre nach Ancelotti nichts auf seinen alten Cheftrainer kommen lassen will.

"Im nationalen Wettbewerb sind wir mit ihm erfolgreich gewesen. In der Champions League haben wir es leider nicht zusammen mit ihm und der Mannschaft geschafft, diese Duelle in der K.o.-Phase so zu gewinnen, wie er es mit Real Madrid gemacht hat. Aber grundsätzlich kann man ihm den Erfolg bei Bayern nicht absprechen", befand der Bayern-Kapitän im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr).

Der 38-Jährige will mit seinen Münchnern unbedingt ins Finale einziehen, Neuer hat die Königsklasse bis dato zweimal (2013 und 2020) gewinnen können.

"Auch wenn du in so einem imposanten Stadion gegen so eine tolle Mannschaft wie Real Madrid spielst, musst du trotzdem bei dir bleiben. Du braucht ein gewisses Selbstvertrauen und Vertrauen in deine Mannschaftskollegen. Da muss man sich gegenseitig helfen und darf nicht erstarren. Man muss dieses Gefühl, was von außen auf einen einprasselt, ins Positive ummünzen. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, sind wir auf jeden Fall ein Kandidat fürs Finale", zeigte sich der FCB-Torhüter auf der PK vor dem Real-Duell durchaus selbstbewusst.

Neuer freut sich auf Rückkehr ins Bernabeu

Neuer tritt zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im Estadio Bernabeu an. Beim letzten Duell bei Real Madrid im Viertelfinale 2017 setzte es eine bittere 2:4-Niederlage nach Verlängerung.

Bayerns Schlussmann meinte mit großem Respekt vor der Heimspielstätte der Königlichen: "Das Stadion ist einfach imposant. Dieses Stadion hat etwas Besonders und etwas Historisches. Es gibt kaum ein Stadion in Europa oder auf der Welt, wo es schöner ist, irgendwann einmal spielen zu dürfen. Wir sind sehr froh, dass wir hier morgen spielen dürfen."