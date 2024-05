Sammer adelt BVB-Coach Terzic: "Er ist ein Fighter!"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Matthias Sammer äußerte sich zu BVB-Cheftrainer Edin Terzic

Edin Terzic stand in der laufenden Spielzeit bereits mehrere Male mit dem Rücken zur Wand als Cheftrainer von Borussia Dortmund. Letztlich überstand er alle Krisen mit seinem BVB und führte das Team bis ins Halbfinale der Champions League. Vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain zollte ihm der externe BVB-Berater Matthias Sammer seinen Respekt.

Der ehemalige Meistertrainer von Borussia Dortmund gab bei "Prime Video" unumwunden zu, dass es für die Schwarz-Gelben "eine eher schwierige Saison" war und bezog sich damit vor allem auf die Bundesliga. Diese wird für den BVB voraussichtlich nur mit Platz fünf enden und immerhin mit dem Minimal-Saisonziel Champions-League-Qualifikation enden.

Sammer hob Dortmunds Cheftrainer Terzic trotz der durchwachsenen Meisterschaft als besondere Persönlichkeit hervor: "Um das einmal zu verdeutlichen: Er ist ein Fighter. Er hatte so schwierige Situationen zu überstehen, wurde medial angegangen und mit Dingen konfrontiert, was es angeblich alles gab. Er hat gefightet. Und wer fightet, hat für mich schon immer Unterstützung und Sympathie verdient", so Sammer schon vor dem Anpfiff im Pariser Prinzenpark.

In der Königsklasse hatte Borussia Dortmund eine herausragende Saison gespielt, sich unter anderem gegen AC Mailand, PSV Eindhoven und Atlético Madrid behauptet.

Klose über Terzic: "Wird unheimlich viel lernen"

In der Runde der letzten Vier war der BVB mit einem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Paris Saint-Germain gestartet und hatte sich damit endgültig im Konzert der größten Teams in Fußball-Europa zurückgemeldet.

2014er-Weltmeister Miroslav Klose fügte angesprochen auf Edin Terzic bei "Prime Video" hinzu: "Man sieht, wie emotional er mit dem Verein ist und wie sehr er mit dem Verein verbunden ist. Die Saison hat Höhen und Tiefen gehabt, er wird aus der Saison unheimlich viel lernen."