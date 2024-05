Watzke feiert Terzic: "Was willst du denn noch mehr?"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich nach dem Finaleinzug seines BVB am späten Dienstagabend in der Champions League überglücklich gezeigt und den Anteil von Cheftrainer Edin Terzic an diesem Erfolg hervorgehoben.

Der Coach von Borussia Dortmund hatte in den letzten Monaten immer wieder in der Kritik gestanden.

"Für Edin freut es mich natürlich! Es ist unglaublich, was Edin leistet. Letztes Jahr waren wir haarscharf vor der Meisterschaft, jetzt sind wir in Wembley im Champions-League-Finale. Was willst du denn noch mehr machen in zweieinhalb Jahren? Das ist großartig" so der BVB-Boss bei "Prime Video", nachdem die Schwarz-Gelben zum ersten mal nach elf Jahren wieder das Final-Ticket in der Champions League klargemacht und Paris Saint-Germain auch im zweiten Aufeinandertreffen mit 1:0 geschlagen hatten.

Der 64-Jährige fühlte sich laut eigener Aussage trotz der vier Aluminium-Treffer von Paris Saint-Germain im Laufe des Halbfinal-Rückspiels ziemlich sicher und glaubte stets an das Weiterkommen seines BVB: "Ich hatte irgendwann ab der 80. das Gefühl, es ist Manchester 1997. Da war ich irgendwie klar und dachte: Da fällt kein Tor mehr! Da war es auch so, die hatten Chancen ohne Ende. Aber unsere Mannschaft hat es toll gemacht."

Watzke freut sich für BVB-Matchwinner Hummels

Für den Geschäftsführer der Dortmunder Borussia ist es nach 2013 der zweite Einzug in das Endspiel um die Königsklasse. Damals hatten die Westfalen noch knapp mit 1:2 gegen den FC Bayern verloren. Nun könnte es am 1. Juni zur Neuauflage des deutsch-deutschen Finals kommen.

Vor allem Innenverteidiger und Matchwinner Mats Hummels gönne Watzke diesen großartigen Triumph, wie er nach Spielende am Dienstag ergänzte: "Ich freue mich unheimlich. Ich freue mich für Mats. Wir sind ja beide ein bisschen in der Endphase unserer Karrieren. Wahrscheinlich hatten wir beide nicht mehr damit gerechnet, dass wir nochmal nach Wembley kommen. Insofern ist es natürlich schon eine geile Geschichte! Ich bin für meine Verhältnisse komplett euphorisch."