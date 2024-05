BVB "auf dem gelben Backsteinweg nach London"

IMAGO/Sbastien Muylaert

Der BVB erreichte das Endspiel der Champions League

Die Sensation ist perfekt! Mit einem 1:0-Sieg in Paris veredelte Borussia Dortmund den 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel in Westfalen und zog erstmals seit 2013 wieder in das Finale der Champions League ein. Grundpfeiler des BVB-Erfolgs: Ein überragender Mats Hummels und jede Menge Alu-Glück. So reagierte die internationale Presse auf die schwarzgelbe Überraschung.

Deutschland

ntv: "Borussia Dortmund versinkt in kompletter Ekstase. Der Traum von Wembley wird wahr: Borussia Dortmund besteht die Prüfung in Paris und zieht ins Champions-League-Finale ein. Nach dem Schlusspfiff gibt es kein Halten mehr. Mats Hummels stürmt in den Block, Marco Reus gibt den Capo. Und alle lieben Aluminium."

Bild: "BVB-Wahnsinn gegen PSG! Hummels köpft Dortmund ins Finale! Dortmund gewinnt nach dem Hinspiel auch das Halbfinal-Rückspiel gegen PSG mit 1:0 und steht im Endspiel der Champions League. Für den BVB ist es nach 1997 und 2013 das dritte Mal in der Vereinsgeschichte, dass der Pott-Klub um den Henkelpott spielt."

Spiegel: "Hummels führt BVB gegen Paris ins Finale - Der Matswinner. 2013 zogen Mats Hummels und Marco Reus mit Dortmund ins Finale der Champions League in Wembley ein – 2024 wiederholt sich die Geschichte. Kylian Mbappé verlässt Paris als Unvollendeter, dem BVB winkt ein Wiedersehen."

Ruhr Nachrichten: "BVB zeigt gegen Paris eine Meisterleistung Cinderella Story, die sich rational kaum erklären lässt."

Frankreich

Le Parisien: "Einfach nur hoffnungslos. PSG ist im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. In zwei Spielen gegen Dortmund gelang es Paris trotz seiner Stürmerstars nicht, ein Tor zu erzielen. Ein Fiasko."

L'Equipe: "Die Flamme ist erloschen. Der Traum (...) ist für PSG am Dienstag ausgeträumt. Nachdem Dortmund im Halbfinal-Rückspiel mit dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel (0:1) gewonnen hat, muss der Pariser Verein noch mindestens ein Jahr warten, um auf den Gewinn der Champions League hoffen zu können."

RMC Sport: "Schreckliche Ernüchterung bei PSG, das kurz vor dem Finale gegen Dortmund ausscheidet. Paris Saint-Germain konnte am Dienstagabend im Halbfinale der Champions League gegen Dortmund nicht in Führung gehen, verlor (0:1, 0:2 insgesamt) und schied aus. Im Finale trifft der BVB auf den Sieger Real Madrid-Bayern München."

Großbritannien

The Guardian: "Hummels besiegelt Champions-League-Finaleinzug für Dortmund. Es war ein Abend, an dem Borussia Dortmund eines der schönsten Kapitel seiner Geschichte schrieb, an dem eine scheinbar unscheinbare Mannschaft - ohne große Namen - etwas völlig Erstaunliches vollbrachte."

The Sun: "Borussia Dortmund hat in der Champions League einen Überraschungserfolg erzielt. (...) Am Samstag, den 1. Juni, kehren sie ins Wembley-Stadion zurück (...), nachdem sie Paris Saint-Germain besiegt und den Abschied von Kylian Mbappé in Frankreich ruiniert haben."

Daily Mail: "Stein für Stein bauten sie hier im Parc des Princes ihre Gelbe Mauer wieder auf, und am Ende war sie einfach zu mächtig, als dass Paris Saint-Germain und Kylian Mbappé sie erklimmen konnten. Für Borussia Dortmund führt der gelbe Backsteinweg nun nach London."

Mirror: "Kylian Mbappes Traum von der Champions League mit PSG wurde vom erfahrenen Verteidiger Mats Hummels zerstört. Dortmund erreichte das Finale in Wembley nach einer brillanten Auswärtsleistung und einer starken Abwehrleistung, bei der PSG in den beiden Spielen sechs Mal das Gebälk traf. Der französische Superstar wird in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln, nachdem es ihm nicht gelungen ist, den katarischen Besitzern den heiligen Gral des europäischen Fußballs zu überreichen."

Spanien

AS: "Tragödie in Paris. PSG scheidet nach einer 0:1-Niederlage gegen Dortmund nach einem einzigen Hummels-Treffer aus der Champions League aus. Mbappé verabschiedet sich aus dem Europapokal."

Marca: "Dortmund erobert Paris, während PSG und Mbappé straucheln. PSG traf in 180 Minuten sechsmal Pfosten und Latte. Dortmund erreicht das dritte Champions-League-Finale, das zweite in Wembley."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Das Dortmunder Märchen im Champions-League-Finale. PSG kracht zu Hause zweimal an den Pfosten und zweimal an die Latte."

La Repubblica: "Die Franzosen werden vom Pfosten gestoppt, Hummels schießt das Tor, das das Champions-League-Finale wert ist. Die Mannschaft von Terzic wiederholte ihren Erfolg aus dem Hinspiel im Parc des Princes dank eines Treffers des Verteidigers in der zweiten Halbzeit."

Schweiz

Blick: "Kobel schreibt mit Finaleinzug Schweizer Goalie-Geschichte. Mit Gregor Kobel steht zum ersten Mal ein Schweizer Goalie im Endspiel der Champions League. Dank Mats Hummels' Tor siegt Dortmund auch im Rückspiel mit 1:0. PSG scheitert viermal an der Torumrandung."

Österreich

Kleine Zeitung: "Marcel Sabitzer kämpfte sich mit Dortmund ins Finale. Der BVB feierte am Dienstag mit Marcel Sabitzer im Semifinal-Rückspiel durch ein Tor von Mats Hummels (50.) einen 1:0-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain und zog mit dem Gesamtscore von 2:0 ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ein, wo es entweder gegen Real Madrid oder den FC Bayern geht."

Kurier: "Das Finale der Champions League bekommt einen rot-weiß-roten Anstrich. Der in der Form seines Lebens spielende Marcel Sabitzer steht mit Borussia Dortmund im Endspiel. Nach dem 1:0-Heimsieg vor einer Woche gewannen die Deutschen auch das Halbfinal-Rückspiel in Paris mit 1:0 und empfangen am 1. Juni entweder die Bayern oder Real Madrid in London."