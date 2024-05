Nächster Trainer-Kandidat beim FC Bayern aus dem Rennen

IMAGO/Paul Terry

Erik ten Hag (r.) übernimmt nicht den FC Bayern

Auch Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag ist beim FC Bayern wohl kein Trainer-Kandidat mehr.

Das berichtet "Bild". Demnach werde die Option mit dem 54 Jahre alten Niederländer beim deutschen Rekordmeister nicht mehr weiterverfolgt. Zuvor soll es Gespräche zwischen Sportvorstand Max Eberl und ten Hags Management gegeben haben.

Dabei habe Eberl abgeklopft, ob sich der frühere Chefcoach von Ajax Amsterdam einen Wechsel nach München grundsätzlich vorstellen könne.

Dem Vernehmen nach ist ten Hag allerdings gewillt, trotz enttäuschender sportlicher Darbietungen des Teams seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Manchester zu erfüllen.

Auch "Sky"-Reporter Florian Plettenberg teilte via X (vormals Twitter) den Stand der Dinge in der Causa ten Hag nach seinen Informationen mit. Etwas zurückhaltender hieß es dort, ein Wechsel zum FC Bayern sei "aktuell sehr unwahrscheinlich". Die Zukunftsfrage bei ten Hag sei unklar, die Münchner wollten aber eine schnelle Entscheidung in der Trainerfrage.

Trainer-Tausch beim FC Bayern vom Tisch

Vom Tisch sind damit auch Spekulationen um ein spektakuläres "Tauschgeschäft", denn: Thomas Tuchel gilt als Kandidat bei ManUnited, sollte ten Hag dort seinen Hut nehmen müssen. Es hieß, in diesem Fall könnte der FC Bayern womöglich ohne Ablöse beim Niederländer zuschlagen.

Der frühere Bundesliga-Meistertrainer Armin Veh hatte im Vorfeld bereits Zweifel an ten Hags Eignung für den Job an der Säbener Straße geäußert. "Aus meiner Sicht wäre er kein Kandidat für den FC Bayern", erklärte er bei "ran". Der Klub benötige "eine große Persönlichkeit" auf dem Trainerstuhl.

Vor ten Hag hatte sich der FC Bayern mit Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick beschäftigt. Sie alle standen letztlich aber nicht zur Verfügung, sondern blieben ihren aktuellen Arbeitgebern treu.