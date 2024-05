Nach Klassenerhalt: So plant Geraerts beim FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Karel Geraerts (M.) sicherte mit dem FC Schalke 04 am Dienstag die Liga

Am 32. Spieltag hat der FC Schalke 04 den lang ersehnten Klassenerhalt endlich perfekt gemacht. Im Nachholspiel gegen den nun als Absteiger feststehenden VfL Osnabrück gewann Königsblau mit 4:0 und kann mit Sicherheit für die 2. Bundesliga planen. Bleibt jetzt auch Cheftrainer Karel Geraerts?

In den letzten Wochen waren vermehrt Spekulationen aufgekommen, wonach es den 42-Jährigen im Sommer zurück in seine belgische Heimat ziehen könnte. Gegenüber "Sky" reagierte der S04-Coach dazu weiterhin ausweichend.

"Es sind Gerüchte, mehr kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, ich mag es sehr hier auf Schalke. Es war eine große Herausforderung dieses Jahr. Ich habe es schon oft häufiger gesagt: Ich liebe den Fußball und habe auch in den schwierigen Momenten immer versucht, die positiven Aspekte zu sehen", meinte der S04-Cheftrainer, der seit Oktober 2023 in Gelsenkirchen arbeitet.

Grundsätzlich unterstrich er seine Sympathie für seinen aktuellen Klub, mit dem er nach dem Sieg im Ausweichstadion des FC St. Pauli den gesicherten Klassenerhalt geschafft hat: "Der Verein hat großes Potenzial. Das ist für mich das Wichtigste. Auch in der nächsten Saison sehe ich eine große Herausforderung. Es ist noch nicht vorbei für uns. Wir haben ein schönes Spiel gegen Rostock vor der Brust. Eigentlich ist noch nicht die Zeit dazu, über die Zukunft zu reden."

Wilmots betont: "Er liebt Schalke"

Auch Sportdirektor Marc Wilmots hielt sich mit konkreten Aussagen bezüglich der weiteren Zusammenarbeit mit Karel Geraerts am Dienstagabend noch zurück.

Für den S04-Kaderplaner gehe es nun darum, die kommende Saison vorzubereiten und den Umbruch im Kader voranzutreiben. "Wir brauchen einen guten Plan, keine verrückten Dinge", sagte der Ex-Profi: "Wir müssen eine junge Mannschaft zusammenstellen mit der Mentalität von Schalke."

Ob Trainer Geraerts dabei eine Rolle spielen soll, ist auch nach Aussage Wilmots' noch unklar. Er betonte allerdings am "Sky"-Mikrofon: "Ich habe am Montag schon zwei Stunden mit Karel gesprochen. Er liebt Schalke, er will auf Schalke bleiben. Jetzt müssen wir uns natürlich an einen Tisch setzen. Wir müssen gemeinsam klar sein mit unserer Philosophie. Welches Spielsystem spielen wir? Welche Spielerprofile müssen wir haben? Es muss alles auf den Tisch."