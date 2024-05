Irre Summe: Mindestgebot für Wirtz enthüllt

IMAGO/Giuseppe Maffia

Weckt wohl Begehrlichkeiten beim FC Bayern und Real Madrid: Florian Wirtz

Mit einer überragenden Spielzeit 2023/24 hat Florian Wirtz noch einmal eindrucksvoll untermauert, dass er zu den größten Talenten des europäischen Fußballs zählt. Kein Wunder, dass längst die ganz großen Klubs die Fühler nach dem Star von Bayer Leverkusen ausgestreckt haben sollen. Darunter Real Madrid und der FC Bayern, dem plötzlich allerdings nur noch Außenseiterchancen zugerechnet werden.

Die "Sport Bild" will erfahren haben, dass sich neben Real Madrid und dem FC Bayern auch Manchester City und der FC Arsenal Hoffnung auf eine Verpflichtung von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen machen. Vorerst müssen sich die genannten Vereine allerdings noch gedulden.

2024/25 wird der 21-Jährige die Fußball-Schuhe auf jeden Fall noch für die Werkself schnüren. Im Sommer 2025, so die "Sport Bild", soll sich Wirtz "für den großen Schritt" bereit sehen. Dann dürfte der Poker mit Vollgas Fahrt aufnehmen.

Die Hürden, um in besagtem Poker mitzumischen, haben es laut der Sportzeitschrift allerdings in sich. Um Wirtz aus seinem bis Ende Juni 2027 datierten Kontrakt bei Bayer loszueisen, sind demnach mindestens 150 Millionen Euro notwendig. Zudem muss ein Abnehmer garantieren, dass er Jahr für Jahr um die größten Titel spielt.

FC Bayern fährt große Geschosse auf

Parameter, die es dem FC Bayern sehr schwer machen dürften, das Rennen um Wirtz zu machen. Real Madrid habe "viel bessere Chancen", so die Einschätzung des Fachblatts. Die Königlichen sollen bereits an einem klaren Plan tüfteln. Wirtz soll in der spanischen Hauptstadt aufschlagen, wenn Toni Kroos 2025 (vorausgesetzt der Routinier verlängert noch einmal) adios sagt. Jude Bellingham würde dann die defensivere Rolle übernehmen, die Kroos derzeit ausfüllt. Wirtz wie in Leverkusen den Zehner geben.

Wie ernst es Real ist, enthüllt ein weiterer Umstand, den die "Sport Bild" streut. Madrid soll Wirtz in "fast jedem Spiel" beobachten. Die Scouting-Berichte sollen bei Felipe Martin zusammenlaufen, den Real auf die wichtigsten Spieler ansetzt.

Aber auch der FC Bayern soll große Geschosse auffahren. Niemand geringeres als Klub-Patron Uli Hoeneß soll sich um das Toptalent bemühen. Öffentlich betonte der Ehrenpräsident bereits, dass es einen deutschen Spieler gibt, für den der FC Bayern bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen würde. Dass damit Wirtz gemeint ist, ist ein offenes Geheimnis.