Führich wird teurer für den FC Bayern

IMAGO

Zieht es Chris Führich im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Chris Führich zählt zu den besten Spielern des VfB Stuttgart in dieser Saison, mit seinen Leistungen hat er auch den FC Bayern auf den Plan gerufen. Nun kommt jedoch heraus, dass für eine Verpflichtung des inzwischen dreifachen deutschen Nationalspielers mehr Geld notwendig sein könnte als zunächst angenommen.

Chris Führich wird womöglich teurer für den FC Bayern und weitere Interessenten. Das geht aus einem Bericht der "Sport Bild" hervor.

Die in seinem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 23,5 Millionen Euro, für die der 26-Jährige den VfB Stuttgart vorzeitig verlassen könnte, steigt demnach bei einer EM-Teilnahme und einer Champions-League-Qualifikation an. Angeblich sollen dann über 26 Millionen Euro notwendig sein, um den Flügelstürmer verpflichten zu können.

Ob nur eine oder beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Preis für die Konkurrenz steigt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Klar ist aber: Die Qualifikation für die Champions League hat der VfB Stuttgart in dieser Saison bereits in der Tasche, die Voraussetzungen für eine Nominierung in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sind mehr als gegeben.

Führich zählte in den Lehrgängen im Oktober 2023 und März 2024 jeweils zum DFB-Aufgebot und kam in den Spielen gegen die USA (3:1), Frankreich (2:0) und Niederlande (2:1) zum Einsatz. Die Länderspiele im vergangenen November verpasste er aufgrund einer Erkältung.

"Sport Bild" hatte bereits Mitte April berichtet, dass der FC Bayern die Ausstiegsklausel bei Chris Führich aller Voraussicht nach ziehen wird. Auch dem BVB war Interesse nachgesagt worden. Mit acht Toren und sieben Vorlagen in der laufenden Bundesliga-Saison zählt er zu den torgefährlichsten Spielern beim VfB Stuttgart, seinen Vertrag hatte er erst im Februar bis 2028 verlängert - inklusive Ausstiegsklauseln.

Frist naht: VfB Stuttgart muss sich bei Undav bald entscheiden

Der VfB Stuttgart plant unterdessen, seinen Kader für die kommende Saison so gut es geht zusammenzuhalten. So soll Führichs DFB-Kollege Deniz Undav gehalten werden. Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer von Brighton & Hove Albion ausgeliehen worden.

Möglich gemacht wird eine Verpflichtung dank der vereinbarten Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Wie "Sport Bild" allerdings berichtet, muss der VfB Stuttgart schon bald eine Entscheidung treffen.

Damit ein Wechsel vollzogen werden kann, muss die Klausel bis zum 15. Juni aktiviert werden.

Da der VfB seinen Spieler-Etat dem Bericht zufolge zur kommenden Saison um zehn bis 15 Prozent anheben will, wäre es für den Klub aber wohl auch möglich, das Gehalt von Undav stemmen zu können. Das soll bei angeblich rund fünf Millionen Euro liegen.