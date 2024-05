Hummels-Rekord in der Champions League

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Mats Hummels steht mit dem BVB im Champions-League-Finale

Mats Hummels steht mit Borussia Dortmund zum zweiten Mal in seiner Karriere im Champions-League-Endspiel. Der BVB-Routinier hatte mit seinem Treffer im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain großen Anteil am Erfolg und stellte ganz nebenbei noch einen Rekord auf.

Hummels ist dem Datendienstleister Opta zufolge mit 35 Jahren und 143 Tagen der älteste deutsche Torschütze in einem K.o.-Spiel der Champions League.

Der Innenverteidiger hatte den BVB am Dienstagabend in Paris nach einer Ecke in Führung geköpft. Das 1:0 hatte bis zum Schlusspfiff Bestand. Borussia Dortmund setzte sich im Halbfinale somit in der Summe mit 2:0 durch und steht erstmals seit 2013 wieder im Endspiel der Königsklasse.

"Ich habe eh viel zu wenig Champions-League-Tore geschossen in meiner Karriere. Das ist ein guter Zeitpunkt, aufzustocken", kommentierte Hummels seinen goldenen Treffer.

Der 35-Jährige war vor elf Jahren bereits dabei, als die Schwarz-Gelben im Champions-League-Finale mit 1:2 gegen den FC Bayern verloren hatten. Nun könnte es im Wembley-Stadion zur Revanche kommen. Die Münchener müssen nach dem 2:2 im Hinspiel am Mittwochabend aber erst einmal bei Real Madrid bestehen.

"Wir werden, egal gegen wen, auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir glauben alle daran. Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht daran zu glauben, das Finale zu gewinnen", reagierte Hummels auf die möglichen Paarungen.

BVB: Mats Hummels betreibt Eigenwerbung

Der Abwehrmann verdiente sich durch seine starke Leistung gegen PSG die sport.de-Note 1,0. Schließlich wusste Hummels im Duell mit Kylian Mbappé und Co. auch defensiv zu glänzen.

Der Innenverteidiger betrieb gleichzeitig Eigenwerbung für eine EM-Nominierung. Hummels hatte bei den vergangenen Länderspielen im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefehlt, ist in dieser Form aber wohl kaum aus der Nationalmannschaft wegzudenken.