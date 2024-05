So kommen BVB-Fans an Final-Karten für Wembley

IMAGO/Sbastien Muylaert

Der BVB steht im Finale der Champions League

Am 1. Juni steht Borussia Dortmund zum ersten Mal seit 2013 wieder im Finale der Champions League, träumt vom ersten Gewinn des Henkelpotts seit 1997. Der BVB hat auf seiner Homepage jetzt seine Anhänger darüber informiert, wie es noch mit Eintrittskarten für das große Finale im Londoner Wembley-Stadion klappen könnte.

Grundsätzlich fasst das Wembleystadion 90.000 Zuschauer, ist damit einer der größten Fußball-Tempel überhaupt in Europa. Trotzdem dürfen die Kartenanfragen aus Dortmund das zugewiesene Kontingent um ein Vielfaches übersteigen.

Der informierte jetzt über das Prozedere, wie er sein Kontingent von 25.000 Eintrittskarten für den 1. Juni an den Mann beziehungsweise an die Frau bringen will.

Seit Mittwochmorgen schon können sich Dauerkarteninhaber sowie volljährige Vereinsmitglieder des BVB über ein spezielles Online-Portal für maximal zwei Tickets pro Person bewerben.

Dabei stehen drei verschiedene Preis-Kategorien zur Verfügung: Kategorie 2 (503,10 Euro pro Karte), Kategorie 3 (187,20 Euro pro Karte) oder die Fan-Kategorie (70,20 Euro pro Karte).

Bewerber-Portal noch bis zum 12. Mai geöffnet

Aus Fairness-Gründen gilt das Bewerbungsangebot nur für Vereinsmitglieder, die schon vor dem 1. Januar dieses Jahres beim BVB eingetreten waren.

Bis zum kommenden Sonntag, 12. Mai um 23:59 Uhr, ist das Bewerber-Portal noch geöffnet. Anschließend werden die Tickets unter allen Bewerbern verlost - und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Bewerbung, wie der Klub mitteilte: "Alle Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder, die innerhalb des Bewerbungszeitraums eine Ticketanfrage gestellt haben, haben die gleichen Chancen!"

Rund 40.000 Tickets, die nicht für die jeweiligen teilnehmenden Final-Mannschaften reserviert sind, wurden bereits von der UEFA in einem ersten Bewerbungs-Prozedere vergeben. Dort lief die Frist für die Ticket-Bewerbung am 16. April ab.