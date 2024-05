Medien: BVB plant Reus-Rückkehr

IMAGO/Jerry Andre

Marco Reus wird den BVB im Sommer (vorerst) verlassen

Vergangene Woche gab Marco Reus seinen Abschied von Borussia Dortmund zum Saisonende bekannt. Jetzt wird bekannt: Der BVB plant bereits die Rückkehr der Vereinsikone.

Wie "Sport Bild" schreibt, soll Reus nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn in anderer Funktion zu den Schwarz-Gelben zurückkehren. Das sei dem 34-Jährigen in den Gesprächen über seine Zukunft auch so mitgeteilt worden, heißt es. Der BVB will Reus demnach als Werbegesicht für die USA und Asien aufbauen. Dort ist er seit jeher der mit Abstand populärste Dortmunder Profi.

An dem Treffen mit Reus nahm neben dem neuen Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl auch der scheidende Klub-Boss Hans-Joachim Watzke teil.

Reus habe sich gegenüber den Verantwortlichen über mangelnde Einsatzzeiten beschwert und die Rückmeldung erhalten, dies werde sich zukünftig wohl auch nicht mehr entscheidend ändern, heißt es. Daraufhin sei relativ schnell die Entscheidung gefallen, im Sommer (vorerst) die Zusammenarbeit zu beenden.

Reus sei "einer der größten Spieler dieses Klubs", schwärmte Watzke anschließend in der Vereinsmitteilung. "Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn."

BVB: Marco Reus "dankbar und stolz"

Der gebürtige Dortmunder selbst blickte "dankbar und stolz" auf seine BVB-Zeit zurück. Zudem veröffentliche der Klub eine emotionale Videobotschaft von Reus, die im Signal Iduna Park aufgenommen wurde.

Kurzfristig könnt es für den 48-maligen Nationalspieler laut "Sport Bild" in den USA weitergehen. Saudi-Arabien soll für Reus kein bevorzugtes Transferziel sein, auch wenn sich dort das meiste Geld verdienen lässt. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sei "quasi ausgeschlossen".

Zuletzt schwappten aus England zudem Gerüchte über den Kanal, Manchester United beschäftige sich mit Reus. Auch türkische Klubs sollen ihre Fühler ausstrecken.