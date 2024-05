Frankfurt-Gerüchte um BVB-Juwel Brunner

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Talent Paris Brunner war wohl ein Thema bei Eintracht Frankfurt

Die Zukunft von U17-Weltmeister Paris Brunner bei Borussia Dortmund ist nach wie vor offen. BVB-Konkurrent Eintracht Frankfurt soll sich mit dem 18 Jahre alten Angreifer beschäftigt haben.

Über das angeblich Interesse des Europa-League-Siegers von 2022 an Brunner berichtet "Sport Bild". Demnach habe die SGE aber inzwischen wieder Abstand von einer möglichen Verpflichtung genommen.

Beim BVB ist die Situation für Brunner weiter verfahren: Der Youngster zögert weiter, seinen 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Satte 300.000 Euro Jahresgehalt soll die BVB-Offerte beinhalten.

In Dortmund ist dem Bericht zufolge nun eine Grundsatzentscheidung gefallen: So lange Brunner kein neues Arbeitspapier unterschreibt, wird er nicht für die BVB-Profis auflaufen.

Spekuliert wird nun darüber, dass Brunner plant, ab Januar mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel nach der kommenden Saison zu verhandeln.

BVB angeblich "in guten Gesprächen" mit Paris Brunner

Immerhin: Die sportlichen Leistungen des Offensivspielers stimmen trotz der Diskussionen um seine Zukunft und seine Disziplinverstöße. 27 Pflichtspiele absolvierte Brunner 2023/2024 für die U19 des BVB, 21 Treffer und sechs Vorlagen gelangen ihm dabei. Hinzu kommen zwei Einsätze (ohne Torbeteiligung) für die U23 in der 3. Liga.

Sportdirektor Sebastian Kehl war im März Berichten über unverhältnismäßige Gehaltsforderungen der Brunner-Seite entgegengetreten. "Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen, werden diese im April fortführen und versuchen, in diesem Prozess einen gemeinsamen Weg zu finden", sagte er damals den "Ruhr Nachrichten".

Der BVB-Manager ergänzte: "An dieser Stelle möchte ich auch mal eine Lanze für Paris brechen, der zuletzt häufig in eine Schublade gepackt wurde. Er ist ein Junge aus dem Nachwuchs, eine Junge mit viel Qualität, der sich hier sportlich voll reinhängt und jetzt in unserer U23 in der 3. Liga seine ersten Schritte im Erwachsenen-Fußball gemacht hat."