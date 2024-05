Tuchel auf Shortlist von Traditionsklub?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Thomas Tuchel sucht nach einer neuen Herausforderung. Der 50-Jährige verlässt den FC Bayern im Sommer und wird insbesondere immer wieder mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht. Doch offenbar schaut auch ein italienischer Traditionsklub hin.

Wie das Portal "CaughtOffside" vermeldet, steht Tuchel bei der AC Mailand auf der Shortlist für mögliche Nachfolger von Stefano Pioli. Der 58-Jährige soll bei den Rossoneri übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht mehr fest im Sattel sitzen. Ob es am Saisonende wirklich zur Trennung kommt, bleibt aber zunächst abzuwarten.

Tuchel ist im Sommer wieder auf dem Trainermarkt verfügbar. Der 50-Jährige hatte sich mit dem FC Bayern bereits im Februar auf einen vorzeitigen Abschied verständigt. Der ursprüngliche Vertrag war bis 2025 datiert.

Tuchel wird insbesondere in der Premier League gehandelt. Laut "CaughtOffside" befindet sich Manchester United in Kontakt mit dem Noch-Bayern-Coach sowie mit Thiago Motta (FC Bologna). Erik ten Hag steht im Old Trafford aktuell an der Seitenlinie. Doch der Niederländer wackelt bei den Red Devils. Schließlich rangiert Manchester United in der Premier League derzeit nur auf dem achten Platz. Immerhin im FA Cup winkt ein Titel, doch hier wartet Stadtrivale Manchester City im Finale.

FC Bayern: Tuchel-Kehrtwende in München wohl ausgeschlossen

Tuchel hat bereits in der Vergangenheit in England gearbeitet. Zwischen Januar 2021 und September 2022 trainierte er den FC Chelsea, gewann mit den Blues in der Saison 2020/21 prompt die Champions League.

Obwohl der FC Bayern noch immer keinen Nachfolger gefunden hat, ist eine Tuchel-Kehrtwende an der Säbener Straße wohl ausgeschlossen.

"Das ist eine schlechte Motivation, dann irgendwie zu sagen: 'Ach, dann machen wir es doch wieder mit dir.' Von meiner Seite ist das im Moment eindeutig", betonte Tuchel zuletzt bei "Sky".