Kurioses Versprechen von BVB-Star an den VfL Bochum

Nico Schlotterbeck (M.) siegte mit seinem BVB bei Paris Saint-Germain

Der Einzug in das Finale der Champions League ist für Nico Schlotterbeck zweifelsfrei einer der größten Momente seiner bisherigen Profi-Karriere. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund stand in beiden Halbfinals gegen Paris Saint-Germain über 90 Minuten auf dem Feld und war einer der Garanten für die Zu-Null-Siege gegen PSG. Im Moment der Freude hatte der BVB-Profi noch ein Versprechen an einen Bundesliga-Konkurrenten parat.

"Ich glaube, wir haben das heute mit Bravour bestanden. Natürlich kannst du viel über die Pfosten- und Lattenschüsse von PSG reden. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport - und heute waren wir die glücklichen Sieger", konnte Schlotterbeck kurz nach Abpfiff in der Mixed Zone den Final-Einzug seines BVB noch gar nicht recht begreifen.

In der Stunde des ausgelassenen Jubels hatte der 24-Jährige aber auch noch ein Versprechen in Richtung des VfL Bochum übrig, bei dem bekanntermaßen sein älterer Bruder Keven Schlotterbeck unter Vertrag steht und um den Klassenerhalt kämpft.

"Keine Sorge an die Bochumer: Am Samstag geben wir 110 Prozent", schrieb der BVB-Star in einem Instagram-Beitrag in der Nacht zu Mittwoch.

BVB verspielte im letzten Jahr gegen Mainz 05 die deutsche Meisterschaft

Der Hintergrund dieses ungewöhnlichen Versprechens: Am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) tritt Borussia Dortmund auswärts beim 1. FSV Mainz 05 an - dem direkten Konkurrenten des VfL Bochum im Kampf um den Ligaverbleib. Sollte der BVB das Spiel in Mainz gewinnen, würde das den sicheren Klassenerhalt für den Nachbarn aus Bochum bedeuten.

An einem Sieg gegen Mainz 05 ist den Dortmundern besonders gelegen, um die riesige Scharte aus der Vorsaison zumindest ansatzweise auszuwetzen. Am letzten Spieltags der vergangenen Spielzeit reichte es für den BVB bekanntermaßen im Heimspiel gegen die Rheinhessen nur zu einem 2:2-Unentschieden. Dem BVB fehlte danach in der Endabrechnung ein Punkt zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.