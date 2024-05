6 Startplätze? BVB kann für CL-Novum sorgen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Sorgt der BVB für sechs Champions-League-Starter aus der Bundesliga?

Den überraschenden Einzug von Borussia Dortmund ins Finale der Champions League dürfte man nicht nur beim BVB mit Begeisterung wahrgenommen haben. Durch den Einzug der Schwarz-Gelben ins Endspiel könnte sich für einen anderen Bundesligisten eine ungeahnte Chance auftun.

Durch den Sieg des BVB im Duell mit dem französischen Top-Klub Paris Saint-Germain im Halbfinale der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League könnte die deutsche Bundesliga 2024/25 sogar sechs Starter im wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents stellen.

Bezwingt der BVB im Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Real Madrid und dem FC Bayern und hat die Bundesliga-Spielzeit zuvor auf Rang fünf beendet, würde das deutsche Fußball-Oberhaus in der kommenden Spielzeit sechs Klubs in der Champions League stellen.

Die ersten vier Klubs würden wie gewohnt starten, der BVB hätte seinen Platz im Feld als Titelverteidiger sicher und da die Bundesliga als eine der beiden besten Ligen der Saison 2023/24 in der reformierten Königsklasse einen zusätzlichen Startplatz erhält, würde dieser dem Sechstplatzierten zufallen.

Ein Umstand, der ein Novum in der Geschichte der CL darstellen würde.

Der BVB ist das Zünglein an der Waage

Bevor es dazu kommt, müssen allerdings noch einige Wenn und Abers eintreten: Zieht der BVB (60 Punkte) im Saisonendspurt noch am Viertplatzierten RB Leipzig (63 Punkte) vorbei, würden die Sachsen als Fünfter den zusätzlichen Startplatz erhalten, der Sechste würde in der Europa League an den Start gehen.

Verlieren die Schwarz-Gelben, die sicherlich als Außenseiter ins Rennen gehen, das Endspiel gegen Real Madrid oder den FC Bayern, fällt ein sechster Startplatz ebenfalls weg.

Vor dem 32. Spieltag sind Eintracht Frankfurt (Platz sechs/45 Punkte), der SC Freiburg (7/41), die TSG Hoffenheim (8/40) sowie der FC Augsburg (9/39) noch im Rennen um den sechsten Rang, der unter Umständen zum ganz großen Geld führen könnte.