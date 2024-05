Kritik an Mbappés Körpersprache gegen den BVB

IMAGO/Ibrahim Ezzat

Kylian Mbappé ist mit PSG gegen den BVB ausgeschieden

Paris Saint-Germain ist im Halbfinale der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert. Laut Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat PSG eine große Chance vergeben. Der Weltmeister von 1990 kritisierte in diesem Zusammenhang die Körpersprache von Kylian Mbappé.

"Vielleicht ist sein Kopf woanders. Vielleicht ist er zu sehr damit beschäftigt, was als nächstes in seiner Karriere kommt, was alles verständlich ist", analysierte Klinsmann bei "ESPN" die Leistung von Mbappé im Halbfinal-Rückspiel gegen den BVB (0:1): "Aber das ist das Spiel, in dem man in Erscheinung treten muss."

Mbappé war in beiden Duellen mit Borussia Dortmund ohne Fortune geblieben, scheiterte sowohl im Hin- als auch im Rückspiel am Aluminium.

Laut Klinsmann verpasste es der 25-Jährige, "Signale während des Spiels zu senden - auch emotionale Signale".

"Er muss nicht direkt ein Tor schießen oder einen Elfmeter herausholen. Er muss etwas mit seiner Körpersprache oder Energie bewirken, um seine Mitspieler in die richtige Richtung mitzuziehen", forderte der 59-Jährige und konstatierte: "Aber das war nicht der Fall. Man hatte das Gefühl, dass heute bei PSG kein echter Leader auf dem Platz stand."

Es sei traurig, "denn das sind die Spiele, die nicht einfach so zurückkommen", führte Klinsmann weiter aus. Mbappé und PSG hätten "eine große Chance" verpasst, in das Finale im Londoner Wembley-Stadion einzuziehen.

Mbappé übt nach Aus gegen BVB Selbstkritik

Mbappé übte nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen den BVB klare Selbstkritik. "Ich bin derjenige, der treffen muss", meinte der Angreifer.

"Der Fußball war in diesem Match nicht fair zu uns. Wir müssen das akzeptieren, der Mannschaft, die das Finale erreicht hat, gratulieren, trauern und die Enttäuschung verarbeiten", resümierte PSG-Trainer Luis Enrique.

Der französische Meister hatte in den Halbfinal-Duellen mit Borussia Dortmund insgesamt sechs Mal Pfosten oder Latte getroffen.