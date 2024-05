Can bepöbelt Kritiker: "Schnauze halten"

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Emre Can steht mit dem BVB im CL-Finale

Durch den 1:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain machte Borussia Dortmund am Dienstag sensationell den Einzug ins Champions-League-Endspiel perfekt. BVB-Kapitän Emre Can nutzte die Stunde des Triumphs, um heftig gegen seine Kritiker auszuteilen.

"Wir sind extrem stolz, darauf, was wir in dieser Champions-League-Saison geleistet haben. Nach dem zweiten Spieltag in der Gruppenphase hatten wir nur einen Punkt und niemand hat mehr an uns geglaubt - außer wir selbst, das war das Wichtige. Deswegen fahren wir jetzt nach Wembley", sagte Can in Paris gegenüber Reportern.

Die Leistungen des BVB in der Königsklasse seien "außergewöhnlich" gewesen, betonte der Mittelfeldspieler. "Wir hatten heute eine unglaubliche Energie auf dem Platz und natürlich auch das Quäntchen Glück."

PSG traf in der Partie gleich viermal Latte oder Pfosten. Das goldene Tor für die Schwarz-Gelben köpfte Mats Hummels in der 50. Minute.

Jeder habe beim BVB für den anderen gekämpft, schwärmte Can. "So muss das sein. Zweimal zu Null gegen PSG, das musst du erstmal schaffen."

BVB: Emre Can geht auf seine Kritiker los

Der internationale Husarenritt sei auch für ihn persönlich "zu 100 Prozent" eine Genugtuung, bekannte Can, der in den letzten Monaten aufgrund schwankender Leistungen viel Kritik einstecken musste. "Das kann ich auch offen sagen: Die können jetzt auch mal die Schnauze halten", sagte der 30-Jährige mit Blick auf seine Kritiker. "Wir stehen jetzt im Finale und das tut auf jeden Fall gut."

Der BVB werde nach dem Coup von Paris "nicht zu viel" feiern, kündigte Can an. "Wir haben noch einen Schritt vor uns. Wir wollen den Pokal."

Ihm sei es "egal", ob es im Finale gegen Real Madrid oder den FC Bayern gehe, sagte Can. "Wir haben schon gegen große Mannschaften gespielt und werden auf jeden Fall bereit sein."