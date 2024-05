Union-Profi als möglicher Tah-Nachfolger gehandelt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Diogo Leite ist offenbar im Visier von Bayer Leverkusen

Neues Gerücht beim frisch gebackenen Meister Bayer 04 Leverkusen: Die Rheinländer führen wohl das Rennen für eine Verpflichtung von Union Berlins Innenverteidiger Diogo Leite an.

Union-Profi Diogo Leite (25) ist bei Bayer 04 Leverkusen im Gespräch. Der Innenverteidiger mit einem Marktwert von 15 Mio. Euro (laut transfermarkt.de) könnte somit zum Deutschen Meister wechseln. Leverkusen ist laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri sogar in der Pole Position für Leite. Auch andere Vereine seien an dem Berliner dran. Welche Vereine damit konkret gemeint sind, blieb aber unklar.

So wird der Transfer noch wahrscheinlicher

Durch zwei Eventualitäten könnte der Transfer noch wahrscheinlicher werden. Sollte Union Berlin den Klassenerhalt noch vermasseln und den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten, dürften einige Leistungsträger die Köpenicker verlassen. Auch Leite wäre dann wohl ein Kandidat für einen Wechsel.

Auch ein potenzieller Abgang von Jonathan Tah könnte den Leite-Transfer wahrscheinlicher machen. Tah war zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Ein Verkauf Tahs scheint möglich. Bayer Leverkusen verkündete zuletzt, dass man erst nach dem Ende der Saison mit dem Innenverteidiger zusammen über die Zukunft entscheiden werde.

Geschäftsführer Simon Rolfes hatte dabei nur zwei mögliche Szenarien aufgezeigt: Entweder Tah verlängere seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag oder der deutsche Nationalspieler werde verkauft. Einen Gang in das letzte Vertragsjahr und einen möglichen ablösefreien Abgang wolle man unter dem Bayer-Kreuz nicht riskieren.

Der Unioner Leite wäre im Fall von einem Tah-Abgang wohl ein Nachfolgekandidat.

Der Portugiese Diogo Leite spielt seit 2022 bei Union Berlin und bestritt bisher 78 Spiele für den Verein, in denen er ein Tor erzielte. Mit 38 Einsätzen in allen Wettbewerben in dieser Saison zählt er bei Union zum absoluten Stammpersonal.