Exklusiv: Frimpong reagiert auf Wechselgerüchte

IMAGO/RHR-FOTO

Jeremie Frimpong ist einer der Leistungsträger bei Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong ist einer der Senkrechtstarter im Team von Xabi Alonso. Mit Bayer Leverkusen erlebt er bisher eine Bilderbuch-Saison, hat das Triple vor Augen. Das weckt auch internationale Begehrlichkeiten. Im Interview mit RTL/ntv und sport.de reagiert der 23-Jährige auf Wechselgerüchte.

Er ist eines der Erfolgsgesichter von Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong wirbelt auf der rechten Seite nach vorne wie nach hinten. Der pfeilschnelle Außenbahnspieler erzielte in 43 Pflichtspiele schon 14 Treffer und legte 12 weitere auf.

Mit seinen überragenden Leistungen spielt sich der Niederländer in den Fokus europäischer Top-Teams.

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielen werde, antwortete Frimpong ausweichend.

"Weiß nicht, was in der Zukunft passiert"

"Ich bin so glücklich hier. Ich fokussiere mich auf das Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert", sagte er im Interview mit RTL/ntv und sport.de vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr bei RTL).

Der 23-Jährige weiter: "Gerade konzentriere ich mich aufs Jetzt. Ich spiele noch um zwei Titel. Ich denke nicht daran, wo ich nächste Saison spielen werde, wenn ich die Europa League und den DFB-Pokal gewinnen kann. Darauf konzentriere ich mich voll und ganz."

Medienberichten zufolge kann der Niederländer die Werkself für eine festgeschriebene Ablösesumme zwischen 40 und 45 Millionen Euro im Sommer verlassen. Dem Vernehmen nach sollen englische Klubs aus der Premier League, Real Madrid und auch der FC Bayern an dem Flügel-Flitzer interessiert sein.

Im Falle eines Verkaufs würde aber nicht nur Leverkusen kassieren. Wie schottische Medien übereinstimmend berichten, hat sich Frimpongs Ex-Team Celtic beim Transfer Anfang 2021 zu Bayer Leverkusen eine Weiterverkaufsklausel zusichern lassen, die bei 30 Prozent liegen soll.

Jeremie Frimpong gibt den Team-DJ

Falls Frimpong wechseln sollte, müsste das Team auch einen neuen Kabinen-DJ suchen.

Er lege "viele Musikrichtungen" auf, verriet Frimpong. Vor allem Afro-Beats auf, manchmal auch Bob Marley, viel französische Musik, auch amerikanischen Hip-Hop.

Auch Mittelfeld-Kollege Robert Andrich möge seine Songs. Bis auf eine Ausnahme spiele er aber keine deutsche Musik.

Die nächste Möglichkeit, Party-Musik aufzudrehen, gibt es am Donnerstagabend. Die immer noch ungeschlagene Werkself trifft dann im heimischen Stadion im Halbfinal-Rückspiel auf die AS Rom. Der Flügelspieler freue sich extrem auf die anstehende Aufgabe. Es ist auch noch eine Rechnung offen.

Europa League: Nächste Aufgabe gegen AS Rom

"Im letzten Jahr waren wir in der gleichen Position und wir sind nicht weitergekommen", sagte er mit Blick auf das EL-Aus im Vorjahr gegen Rom. "Jetzt haben wir die große Chance, durchzukommen. Es wird ein großartiges Gefühl sein, es zu schaffen."

Hungrig auf weitere Titel ist er allemal. Er spiele Fußball, um Titel zu gewinnen, betonte Frimpong. "Wenn wir am Donnerstag gewinnen, sind wir einen Schritt weiter", so Frimpong. Mit dem Finaleinzug im Europapokal würde ein Traum wahr werden, sagte er weiter.

Einen besonderen Dank gab es noch für die Anhänger von Bayer Leverkusen. "Wir spielen für die Fans. Sie unterstützen uns so sehr. Sie sind sehr wichtig. Wir wollen für sie gewinnen. Die Fans verdienen es. Seitdem ich in Leverkusen bin, fühle ich mich zu Hause. Die Fans sind großartig."