Schalker Top-Talent bestätigt Vertragsgespräche

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der Vertrag von Keke Topp (l.) läuft beim FC Schalke 04 in einem Jahr aus

Keke Topp hat dem FC Schalke 04 beim 4:0-Sieg gegen Osnabrück mit dem ersten Doppelpack seiner Profikarriere den Klassenerhalt beschert. Ob der 20-Jährige auch in Zukunft für S04 auf Torejagd geht, ist weiter offen. Zumindest bestätigte er nun einen ersten Austausch mit der Klubführung.

Verlängert Keke Topp seinen 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 oder kommt es im Sommer zu einem Abschied, über den der finanziell weiter angeschlagene Revierklub eine Ablösesumme einnehmen kann? Eine Antwort darauf wollte der S04-Torjäger auch wenige Wochen vor dem Saisonende nicht liefern.

Topp erklärte gegenüber der "WAZ" immerhin so viel: "Was ich sagen kann ist, dass die Gespräche angefangen haben. Aber wir sind ganz am Anfang, das wird sicher noch Zeit auf sich nehmen."

Der Mittelstürmer, der 2021 aus der Jugend von Bundesligist Werder Bremen nach Gelsenkirchen wechselte und dort den Sprung zu den Profis schaffte, konnte sich unter Cheftrainer Karel Geraerts vor allem in der Rückrunde durchsetzen. In der zweiten Saisonhälfte stand Topp bislang erst in einer Partie nicht auf dem Rasen, zuletzt schaffte er es zudem mehrfach in die erste Elf.

Keke Topp schwärmt von den Fans des FC Schalke 04

Das Vertrauen zahlte sich aus: In den vergangenen vier Liga-Partien steuerte der U20-Nationalspieler drei Tore und eine Vorlage bei, beim jüngsten 4:0 in Osnabrück gelang ihm sogar ein Doppelpack.

Ein Pluspunkt in den Verhandlungen über eine Verlängerung dürfte vor allem sein, dass Keke Topp bei den Fans des FC Schalke 04 hoch im Kurs steht. "Wenn die Fans meinen Namen rufen, ist das schon Gänsehaut. Sehr geil", lobte er die Atmosphäre in der Arena: "Von den Fans her ist Schalke der beste Verein in Deutschland."

Mit dem Sieg gegen den inzwischen feststehenden Absteiger aus Osnabrück hat der FC Schalke 04 die notwendigen Punkte gesammelt, um seinerseits den Klassenerhalt zu sichern. Den Abschluss der aus königsblauer Sicht so enttäuschenden Saison macht die Mannschaft von Karel Geraerts mit den Spielen gegen Hansa Rostock und Greuther Fürth.