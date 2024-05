Im Doppelpack zum HSV? Magath: "Raul ist nicht abgeneigt"

IMAGO/Zoonar.com/Markus Wissmann

Felix Magath könnte zum HSV zurückkehren, vielleicht sogar im Duo mit Raul

Es ist ein spektakuläres Gerücht rund um den Hamburger SV: Felix Magath könnte neuer HSV-Vereinsboss werden, Stürmer-Ikone Raul sein Trainer. Realistisch oder Quatsch? Jetzt äußert sich Magath selbst zur Thematik.

Felix Magath hat als Spieler und Trainer in Deutschland alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Zuletzt rettete der 70-Jährige Hertha BSC vor dem Abstieg. Seitdem stand Magath nicht mehr an der Seitenlinie. Ein Comeback bei seinem Ex-Klub, dem Hamburger SV, wäre eine Sensation. In der Kombination mit Weltstar Raul umso mehr.

Zu schön um wahr zu sein? Laut Magath nicht: "Ich habe bei Rauls Berater vorgefühlt, ob er sich auch ein Engagement im Ausland vorstellen könne, und Raul ist nicht abgeneigt", erklärte der ehemalige HSV-Spieler dem "Stern", "er schließt so ein Engagement nicht aus."

HSV: Felix Magath als Sportdirektor, Raul als Trainer?

Und Magath selbst hat durchaus Interesse, ins Profi-Geschäft zurückzukehren: "Ich muss nicht arbeiten, ich suche nicht händeringend nach einem Job, sondern ich möchte gerne wieder arbeiten", fasste der gebürtige Aschaffenburger zusammen. Er könne sich demnach eine Kombination mit ihm als Sportdirektor und mit dem aus gemeinsamen Schalker Zeiten bekannten Ex-Profi Raul auf der Trainer-Position vorstellen.

Trotz des Interesses, bei einer möglichen Bundesliga-Rückkehr des früheren Dinos mitzuwirken, ist Magath auch für ein Engagement bei anderen Klubs offen: Er können "jedem Verein helfen, wenn er genauso ambitioniert ist wie ich", sagte er.

Dennoch: Das Bundesliga-Gründungsmitglied aus der Hanse-Stadt hat eine besondere Bedeutung für Magath: "Mit dem HSV fühle ich mich besonders verbunden. Ich war dort Spieler, Manager, Trainer der Amateure und der Profis. Ich habe mit diesem Verein eine sehr hohe Identifikation."

Der Traum von der Rückkehr hat jedoch einen Haken: Es gibt zwar Kontakt zwischen Magath und Raul, aber nicht zwischen Magath und dem HSV: "Bisher hat sich keiner der handelnden Personen entschlossen, mir so eine Rolle anzubieten."