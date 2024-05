Europameisterin Wensing beendet Karriere

IMAGO/Fotografie 73/SID/IMAGO/Fotografie73

Beendet im Sommer ihre Karriere: Luisa Wensing

Ex-Europameisterin Luisa Wensing (31) vom Bundesligisten SC Freiburg beendet im Sommer ihre Fußball-Karriere. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

"Ich bin stolz und dankbar für all das, was ich erreichen und erleben durfte. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und mit ihnen unvergessliche Momente erlebt, die ich gerne in Erinnerung behalte", sagte die Abwehrspielerin des Sport-Clubs.

In der Bundesliga war Wensing für den FCR 2001 Duisburg, den VfL Wolfsburg, Werder Bremen und zuletzt seit 2020 für Freiburg aktiv. Zudem absolvierte sie 22 Länderspiele und gewann 2013 mit dem DFB-Team den EM-Titel. Auf Vereinsebene holte Wensing zweimal die Champions League, vier Meistertitel und sechs DFB-Pokalsiege.

"Der Fußball wird immer ein großer Teil meines Lebens sein", sagte Wensing: "Nun ist es aber an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen."