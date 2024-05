Bayer-Stürmer als Guirassy-Ersatz zum VfB?

IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Borja Iglesias soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

Bis zum Saisonende ist Borja Iglesias von Betis Sevilla an Bayer Leverkusen verliehen. Der Stürmer könnte der Fußball-Bundesliga darüber hinaus erhalten bleiben, der VfB Stuttgart streckt wohl die Fühler aus.

Das zumindest berichtet der spanische Sender "Canal Sur Radio". Demnach nehmen die Schwaben Iglesias als potenziellen Nachfolger für Serhou Guirassy ins Visier.

Der zweifache Nationalspieler ist derzeit an Bayer Leverkusen verliehen. Vom Team von Trainer Xabi Alonso wurde er als Ersatz für Victor Boniface, der sich zu Jahresbeginn verletzt hatte, verpflichtet.

In Leverkusen bekommt Iglesias aber nur wenig Spielzeit. Seit seinem Wechsel i Januar stand er erst neun Spielen auf dem Platz. In die Scorerliste konnte sich der 31-Jährige noch nicht eintragen.

Bayer besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption, die bei 7,5 Millionen Euro liegen wird. Derzeit deutet aber wenig darauf hin, dass der deutsche Meister die Klausel ziehen wird.

Iglesias steht also vor einer Rückkehr zu Betis Sevilla. Dort ist sein Vertrag noch bis 2026 datiert.

Guirassy-Zukunft beim VfB Stuttgart weiter offen

Der VfB sollte bei Iglesias aber wohl nur Ernst machen, wenn Serhou Guirassy nicht zu halten ist. Der Vertrag des Goalgetters läuft zwar noch bis 2026, dennoch wird der Guineer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Mit seinen überragenden 27 Toren in 28 Spielen hat Guirassy Begehrlichkeiten bei Topklubs geweckt. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Arsenal sowie die AC Milan sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Dank einer Ausstiegsklausel darf der Stürmer die Schwaben im Sommer für "nur" 20 Millionen Euro verlassen. Dennoch hofft der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle auf einen Verbleibt Guirassys.

"Fakt ist: Er fühlt sich wirklich wohl, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere unumstrittener Führungsspieler, er weiß, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat. Er kann jetzt auch Champions League spielen. Das ist dann schon noch mal ein Argument", sagte er zuletzt bei "Sky90".