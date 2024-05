Terzic winkt Vertragsverlängerung beim BVB

IMAGO/Moritz Mueller

Edin Terzic führte den BVB ins Champions-League-Finale

Nach Borussia Dortmunds Einzug ins Finale der Champions League winkt BVB-Trainer Edin Terzic eine Vertragsverlängerung.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen im Laufe der Hinrunde der kommenden Saison Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit stattfinden. Terzics aktuelles Arbeitspapier ist nur noch bis 2025 datiert.

Federführend soll demnach der neue Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, die Verhandlungen leiten. Für das Vorhaben stoße er in der Führungsetage auf "breite Zustimmung", heißt es.

Terzic hatte den BVB erstmals seit 2013 ins Finale der Königsklasse geführt. Anschließend wurde der 41-Jährige mit Lob überschüttet.

"Für Edin freut es mich natürlich! Es ist unglaublich, was Edin leistet. Letztes Jahr waren wir haarscharf vor der Meisterschaft, jetzt sind wir in Wembley im Champions-League-Finale. Was willst du denn noch mehr machen in zweieinhalb Jahren? Das ist großartig", schwärmte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei "Prime Video".

BVB-Trainer Terzic zeigt es den Kritikern

Der ehemalige Meistertrainer Matthias Sammer betonte: "Um das einmal zu verdeutlichen: Er ist ein Fighter. Er hatte so schwierige Situationen zu überstehen, wurde medial angegangen und mit Dingen konfrontiert, was es angeblich alles gab. Er hat gefightet. Und wer fightet, hat für mich schon immer Unterstützung und Sympathie verdient."

2014er-Weltmeister Miroslav Klose fügte angesprochen auf Edin Terzic bei "Prime Video" hinzu: "Man sieht, wie emotional er mit dem Verein ist und wie sehr er mit dem Verein verbunden ist. Die Saison hat Höhen und Tiefen gehabt, er wird aus der Saison unheimlich viel lernen."

Wegen des schlechten Abschneidens in der Fußball-Bundesliga stand Terzic im Laufe der Saison immer wieder heftig in der Kritik. Sogar über Nachfolger wurde bereits spekuliert. Mit dem Einzug ins CL-Finale dürften die Kritiker aber erst einmal verstummt sein.