Tuchel wütet nach Champions-League-K.o. des FC Bayern

Champions-League-K.o. für Thomas Tuchel und den FC Bayern

Nach dem bitteren Halbfinal-K.o. in der Champions League bei Real Madrid hat Trainer Thomas Tuchel scharfe Kritik am Schiedsrichtergespann um den Polen Szymon Marciniak geübt.

Der Referee hatte beim 2:2-Ausgleich des deutschen Rekordmeisters von Matthijs de Ligt in der 13. Spielminute der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zu früh gepfiffen. So konnte die Szene nicht per Videobeweis überprüft werden. Marciniak entschuldigte sich im Anschluss dafür bei Tuchel - was diesen aber nicht besänftigen konnte.

"Die Entscheidung ist ein Desaster. Das Bein von Toni ist wahrscheinlich tiefer als von Mazraoui. Ein absolutes Desaster. Beim zweiten Tor von Real Madrid lassen sie auch weiterspielen. Es wäre das gleiche gewesen: Der Pass geht raus zu Toni, draußen hält er die Fahne in den Querpass rein und es wird abgepfiffen. Die Spielszene muss zu Ende gespielt werden, das ist die Regel. Vor allem, wenn sie so eng am Tor ist und sie so knapp ist. Den Fehler macht der Linienrichter", polterte der scheidende Chefcoach des FC Bayern am "DAZN"-Mikrofon.

Tuchel führte aus: "Den zweiten Fehler macht der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter muss nicht pfeifen, er kann genauso gut sagen: 'Hey, Moment mal, wir sind im Sechszehner. Ich warte die Szene ab und dann können wir es uns alle gemeinsam anschauen.' So ist es beim zweiten Tor passiert. Das ist ein Regelverstoß."

FC Bayern "einfach sauer"

Auf der Pressekonferenz nach der Partie hatte sich Tuchel immer noch nicht beruhigt.

"Natürlich nehmen wir die Entschuldigung als Sportsmänner an. Aber es ist ein Halbfinale, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht. Es ist nicht der Moment für so krasse Video-Verstöße. Alle müssen ans Limit, alle müssen leiden, alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun", sagte der 50-Jährige. "Dafür bist du auf dem Feld, dafür bist du der Beste, den es da draußen gibt. Und wenn du das nicht liefern kannst, hilft das nicht."

Die Entscheidungen von Linienrichter und Schiedsrichter seien "gegen alle Regeln des modernen Fußballs" gewesen, echauffierte sich Tuchel. "Die Fahne in so einer Situation zu heben, wo du niemals, niemals, niemals sicher sein kannst, dass es Abseits ist, ist eine harte Entscheidung."

Der FC Bayern sei nun "einfach sauer", so der Übungsleiter, "wir haben alles da draußen gelassen. Es war ein richtiger Fight, wir setzen den Punch und sind fast über die Ziellinie."

Alphonso Davies (68.) hatte den FC Bayern mit einem Traumtor in Führung gebracht. Reals Joker Joselu dreht mit einem späten Doppelpack (88./90.+2) die Partie.