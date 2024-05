Ballack übt Kritik am FC Bayern: "Hat eine Teilschuld"

IMAGO/Mika Volkmann

Michael Ballack kritisiert den FC Bayern

Der frühere Münchner Profi Michael Ballack hat sich zur stockenden Trainersuche des FC Bayern geäußert und dabei auch Kritik am deutschen Rekordmeister geübt.

"Es hängt von vielen Faktoren ab. Manchmal hast du einen Favoriten, das war sicherlich Xabi Alonso, der eine Entscheidung für Bayer Leverkusen getroffen hat. Das ist auch von seinen Gesichtspunkten richtig so. Er hat eine junge Mannschaft, ist ein junger Trainer. Der FC Bayern ist es etwas anderes. So kann man es peu a peu durchziehen, dass jeder Trainer für sich seine Gründe hat", blickte der "DAZN"-Experte am Rande des Rückspiels im Champions-League-Halbfinale bei Real Madrid (1:2) auf die zahlreichen Absagen zurück, die der Klub in den letzten Wochen bereits kassierte.

"Natürlich hat der FC Bayern auch eine Teilschuld: Wie er sich nach außen präsentiert, welche Ruhe oder Unruhe er ausstrahlt. Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel sind die besten Beispiele in jüngster Zeit. Das sind zwei Toptrainer, die es nicht geschafft haben, sich aus welchen Gründen auch immer über längere Zeit beim FC Bayern durchzusetzen. Das sehen auch andere Trainer", ergänzte Ballack.

Neben Alonso hatte sich auch Nagelsmann gegen eine Rückkehr nach München und für einen Verbleib beim DFB entschieden. Zuletzt gab zudem Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick dem FC Bayern einen Korb.

Den Königsklassen-K.o. der Münchner bezeichnete Ballack als "brutal, mir hat es zwischendurch auch ein wenig die Sprache verschlagen."

Champions-League-K.o. "bittere Pille" für den FC Bayern

Bis zur 88. Minute führte der FC Bayern im Bernabeu, dann fiel das 1:1 nach einem schweren Patzer von Torhüter Manuel Neuer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit musste der Kapitän erneut hinter sich greifen.

"Die Enttäuschung, mich in Manuel Neuer reinzuversetzen, ist schon hart. Es ist nicht unverdient, aber dieser Sieg ist hart umstritten. Das muss man ganz klar sagen. In der denkbar ungünstigen Minute kurz vor Schluss der Fehler von Manuel Neuer, dann das zweite Tor zu kassieren", sagte Ballack.

Beim 2:2 durch Matthijs de Ligt (90.+13), das wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt wurde, attestierte der ehemalige DFB-Kapitän Schiedsrichter Szymon Marciniak "eine klare Fehlentscheidung", er habe damit "das Spiel zu Gunsten Real Madrids beeinflusst".

"Es ist bitter für Bayern München, eine bittere Pille, die man runterschlucken muss", sagte Ballack.