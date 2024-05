Serge Gnabry droht das EM-Aus

IMAGO/Irina R. Hipolito

Serge Gnabry vom FC Bayern droht die EM zu verpassen

Serge Gnabry hat sich bei der 1:2-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid eine weitere Verletzung zugezogen. Nun bangt der deutsche Nationalspieler um die Teilnahme an der Heim-EM.

Bayern Münchens Flügelstürmer Serge Gnabry wird im Saisonendspurt von einer weiteren Muskelverletzung ausgebremst. Im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid war er nach nur 27 Minuten ausgewechselt worden.

Dem 28-Jährigen droht nun eine Pause von mehreren Wochen, wie Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel anschließend bei "DAZN" durchblicken ließ: "Es ist wieder die gleiche Verletzung, wieder der hintere Oberschenkel. Ich glaube, das dauert schon eine Weile."

Erst Anfang April hatte er sich im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (2:2) eine ähnliche Verletzung am linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, wonach er wochenlang ausgefallen war.

Heim-EM: Zeit für Bayern-Angreifer Gnabry wird knapp

Den Einsatz des Angreifers im so wichtigen Königsklassen-Rückspiel hatte Tuchel vorab noch damit erklärt, man wolle über "die Flügel aggressiver sein", wodurch mehr Freiräume im Halbfeld für Jamal Musiala entstehen sollten. Für Serge Gnabry brachte der Bayern-Coach Linksverteidiger Alphonso Davies in die Partie, der etwas offensiver als sonst agierte und letztlich die Gäste mit seinem Tor (68.) auf Finalkurs brachte.

Zwei späte Tore des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Joselu (88., 90.+2) zerstörten die Bayern-Träume in der Schlussphase allerdings, wenngleich es in die Verlängerung hätte gehen müssen: In der 13. Minute der Nachspielzeit war dem deutschen Rekordmeister ein Tor wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt worden. Da Schiedsrichter Szymon Marciniak zu früh pfiff, konnte der Treffer von Matthijs de Ligt nicht mehr gelten.

Die Zeit für Serge Gnabry, um bis zur Heim-Europameisterschaft wieder fit zu werden, ist derweil äußert knapp. Schon am 16. Mai gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader bekannt, das DFB-Trainingslager beginnt am 26. Mai. Unter Nagelsmann hatte Gnabry nur zwei, gegen die Türkei (2:3) und gegen Österreich (0:2), der insgesamt sechs Länderspiele bestreiten können.