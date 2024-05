"Eine tote 'bestia negra'" - "Bayern am Boden"

IMAGO/Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a

Der FC Bayern unterliegt Real Madrid in der Champions League

Der FC Bayern ist im Champions-League-Halbfinale auf dramatische Art und Weise an Real Madrid gescheitert. Die Münchner führten nach dem 2:2-Remis im ersten Aufeinandertreffen zunächst im Rückspiel mit 1:0. Zwei späte Gegentreffer verhinderten den Einzug in das Endspiel aber doch noch. Das Schiedsrichtergespann um Szymon Marciniak sorgte zudem für erhitzte Gemüter, indem es die Situation vor dem 2:2-Ausgleich der Münchner in der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zu früh abpfiff. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Neuer patzt und Joselu dreht das Spiel: Real steht im Finale. Dank eines 2:1-Erfolgs gegen den FC Bayern, der erst in der äußerst turbulenten Schlussphase zustande kam, zieht Real Madrid ins Champions-League-Finale 2024 ein."

ntv: "FC Bayern kollabiert im CL-Halbfinale in den letzten Minuten. Bis zur 88. Minute führt der FC Bayern bei Real Madrid. Dann nimmt das Halbfinal-Rückspiel der Champions League eine dramatische Wendung. Manuel Neuer patzt folgenschwer, in der Nachspielzeit schlagen die Königlichen noch einmal zu - und ziehen ins Finale gegen Borussia Dortmund ein."

rtl.de: "Traum vom deutschen Finale geplatzt – Bayern am Boden."

Der Spiegel: "Eine tote 'bestia negra' – und ein umstrittener Schiedsrichter. Für die Bayern war der Einzug ins Champions-League-Finale gegen Dortmund zum Greifen nah. Dann leistete sich Manuel Neuer einen seltenen Patzer – und ein Ex-Hannoveraner traf doppelt. Am Ende stand der Referee im Fokus."

Frankfurter Allgemeine: "Real Madrid zerstört den Traum des FC Bayern. Zwanzig Minuten lang wähnt sich der FC Bayern München auf dem Weg ins Champions-League-Finale nach London. Doch ein Patzer des Torhüters und zwei Tore von Joselu beenden die Münchner Hoffnung."

Süddeutsche Zeitung: "Nur Minuten trennen den FC Bayern von Wembley. Real Madrid hat es wieder getan: Erneut drehen die Königlichen in der Schlussphase eine Partie zu ihren Gunsten und ziehen ins Champions-League-Finale gegen Dortmund ein. Ausgerechnet Manuel Neuer macht einen Fehler - und ein Abseitspfiff sorgt für großen Ärger bei den Münchnern."

Spanien

AS: "Das ewige Wunder. Madrid schafft es wieder. Es ist das endlose Epos. Was nach dem Rückstand geschah, ist die Geschichte des Bernabeu."

Marca: "Niemand kann sich mit Madrid vergleichen. Der König von Europa steht nach einem weiteren denkwürdigen Wunder im Finale."

El Mundo Deportivo: "Real Madrid reist mit Kontroversen nach Wembley. Wie konnte der Schiedsrichter in der 103. Minute Abseits pfeifen?"

El País: "Madrid, wieder Madrid. Wie in den verrückten Nächten des Jahres 2022 melden sie sich in drei Minuten mit zwei Toren von Joselu zurück, nachdem sie gegen die Bayern trotz Dominanz in Rückstand geraten waren, und bestreiten ihr 18. Europapokalfinale gegen Borussia Dortmund."

El Mundo: "Ave, Cäsar von Europa: Madrid bringt die Herrschaft des Glaubens nach Wembley. Die Madrilenen denken nie an den Tod, nicht einmal mit beiden Beinen auf dem Schafott, wie gegen die Bayern, denn ihr einziges Memento mori ist der Sieg."

ABC: "Nach einem Hinspiel, in dem die Madrilenen seltsamerweise einige Minuten lang den Respekt vor ihrem Lieblingswettbewerb vermissen ließen, zogen sich Ancelottis Spieler im Bernabéu ihre Sonntagshemden an und gehen nun gut aussehend und parfümiert ins Finale in London, wie es sich gehört."

England

BBC: "Real Madrid hat mit zwei späten Toren einen unglaublichen Halbfinalsieg gegen Bayern München errungen und ein Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund vereinbart."

The Independent: "Real Madrid findet einen neuen Weg, ein weiteres undenkbares Champions-League-Comeback zu schaffen. Der späte Doppelschlag von Joselu brachte den 14-maligen Titelträger ins Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund im Wembley-Stadion."

The Telegraph: "Joselu ist der unwahrscheinliche Held: Real Madrid schlägt Bayern München und erreicht das Champions-League-Finale."

The Mirror: "Harrys Herzschmerz. Real Madrid erreicht erneut das Champions-League-Finale, da Ex-Stoke-Star Joselu einen späten Doppelpack erzielt und für ein Dortmund-Wiedersehen für Bellingham sorgt."

Frankreich

L'Équipe: "Das unsterbliche Real. Dank eines Doppelpacks von Joselu ganz am Ende des Spiels besiegte und eliminierte Real Madrid Bayern München am Mittwochabend im Santiago-Bernabeu im Halbfinal-Rückspiel der Champions League (2:1). Im Finale trifft es am 1. Juni im Wembley-Stadion auf Borussia Dortmund."

Le Parisien: "Joselu macht die Madrilenen unsterblich und sichert ihnen das Ticket für Wembley. Zunächst von den Bayern überrascht, schoss Real Madrid in der Schlussphase zwei Tore und sicherte sich so den Einzug ins Finale der Champions League."

Le Monde: "Die Madrilenen besiegten die Münchner (2:1), indem sie am Ende des Spiels am Mittwochabend im Santiago-Bernabéu-Stadion innerhalb weniger Minuten zwei Tore erzielten. Real trifft am 1. Juni in London auf Borussia Dortmund, den Bezwinger von PSG."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Real Madrid stirbt nie! Die Wende in der 91. Minute beschert Wembley. Bayerns Wut gegen das Schiri-Trio. In der zweiten Halbzeit gingen die Deutschen durch Davies in Führung, doch das Finale gehörte den Blancos. Mit einem Doppelschlag von Joselu zu Beginn der Nachspielzeit zog Ancelotti ins Finale am 1. Juni gegen Borussia Dortmund ein. Im Halbfinale reklamierten die Bayern wegen angeblichen Abseits."

Corriere dello Sport: "Ancelottis Männer drehen das Ergebnis um und erreichen das Finale gegen Borussia Dortmund."

Tuttosport: "Joselu, der König für eine Nacht: Real mit einem weiteren unglaublichen Comeback und Ancelotti im Finale. Die Blancos kippten das Ergebnis gegen Bayern in den letzten Minuten und gewannen dank eines späten Doppelschlags des spanischen Stürmers mit 2:1. Real Madrid gibt nicht auf."

La Repubblica: "Die Mystik des Bernabeu kann alles, sogar einen 34-jährigen Stürmer für eine Million (und die Ablöse kostet anderthalb, wohlgemerkt) von einem abstiegsbedrohten Verein, Espanyol, ausleihen, um einen kleinen Teil des riesigen Lochs zu stopfen, das der Weggang von Benzema nach Arabien hinterlassen hat, märchenhaft zu überdecken."

Schweiz

Blick: "'Skandal-Szene' lässt die Bayern toben. Real Madrid eliminiert Bayern München im Halbfinal der Champions League. Zu reden gibt vor allem eine Szene."

Österreich

Kronen Zeitung: "Falscher Abseitspfiff versetzt Bayern in Rage! Riesenaufregung im Lager des FC Bayern: Weil Schiedsrichter Szymon Marciniak kurz vor dem Ende der letztlich 15 Minuten währenden Nachspielzeit einen ihrer Angriffe abgepfiffen hat, sieht man sich im Lager von Deutschlands Rekordmeister zumindest um eine Verlängerung im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid gebracht!"