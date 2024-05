Bayern-Stars früher im EM-Trainingslager dabei

IMAGO/Ulmer

Thomas Müller und Joshua Kimmich schieden mit dem FC Bayern aus

In der Champions League dramatisch gescheitert, dafür von Beginn an Teil der Mission Heim-EM: Bundestrainer Julian Nagelsmann kann in der EM-Vorbereitung frühzeitig auf seinen Bayern-Block setzen.

Dagegen werden die Real-Stars Toni Kroos und Antonio Rüdiger wegen des Finals am 1. Juni in Wembley im Trainingslager in Weimar ebenso fehlen wie beim Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine.

Erst bei der Generalprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach dürften die beiden Schlüsselspieler im Kader stehen. Selbiges gilt für die potenziellen Dortmunder Nationalspieler, von denen zuletzt nur Niclas Füllkrug dem DFB-Kader angehört hatte.

Die Bayern-Profis Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Thomas Müller und Aleksandar Pavlovic oder der zuletzt nicht-berücksichtigte Leon Goretzka können ab dem Trainingsstart am 26. Mai im Weimarer Land dabei sein.

Nagelsmann wird am 16. Mai und damit zwei Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag seinen EM-Kader berufen, bis zu 26 Spieler können für das finale Aufgebot bei der Europäischen Fußball-Union gemeldet werden. Das deutsche Auftaktspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland.