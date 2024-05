FC Bayern will ins "Finale dahoam": "Unser großes Ziel!"

IMAGO/Ulrich Wagner

Jan-Christian Dreesen verpasst mit dem FC Bayern das Champions-League-Finale 2024

Der FC Bayern muss das bittere Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid verarbeiten. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen visiert bereits das Endspiel im kommenden Jahr an - welches in München stattfindet.

"Es muss unser Ziel sein, ab morgen den Blick nach vorne zu richten. Wir haben nächstes Jahr das Finale zu Hause, das ist jetzt unser großes Ziel!", präsentierte sich Dreesen bei seiner obligatorischen Bankettrede kämpferisch.

Der FC Bayern hatte am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabéu nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer von Alphonso Davies (68.) bereits das Finale in Wembley gegen Borussia Dortmund vor Augen. Ein später Doppelpack von Reals Joker Joselu (88./90.+2) sorgte jedoch für die Wende, nachdem das erste Aufeinandertreffen 2:2 geendet hatte.

"Für uns alle ist das eine sehr, sehr schmerzliche Niederlage", resümierte Dreesen: "Das Team hat alles gegeben, sie haben sich aufgeopfert, sie haben gekämpft."

FC Bayern hadert mit Schiedsrichter-Entscheidung

Für reichlich Ärger sorgte auf Seiten des FC Bayern die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns vor dem nicht gegebenen 2:2-Ausgleich von Matthijs de Ligt in der Nachspielzeit. Referee Szymon Marciniak pfiff die Situation vorschnell ab, nachdem sein Assistent aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition die Fahne gehoben hatte.

"Nun wollen wir kein schlechter Verlierer sein. Trotzdem fühlt sich diese Entscheidung falsch an - und das ist umso bitterer", sagte Dreesen zu der Situation.

Durch das Halbfinal-Aus gegen Real Madrid ist die erste titellose Saison des FC Bayern seit 2011/12 besiegelt. Damals verloren die Münchner das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen.

Dreesen erinnerte an eine anschließende Textnachricht von Thomas Müller im Mannschafts-Chat. "Kopf hoch, Jungs! Was gestern passiert ist, tut extrem weh, aber nächstes Jahr schlagen wir zurück!", hatte dieser im Mai 2012 demnach geschrieben. Der FC Bayern gewann in der darauffolgenden Saison erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Triple.