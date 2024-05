Bellinghams "verrücktes" Wiedersehen mit dem BVB

IMAGO/Eurasia Sport Images / Sports Press Photo /

Jude Bellingham steht mit Real Madrid im Finale der Champions League gegen den BVB

Nach dem Halbfinalerfolg gegen den FC Bayern steht Jude Bellingham im ersten Jahr bei Real Madrid direkt im Finale der Champions League. Dass es dort ausgerechnet gegen Borussia Dortmund geht, freut den früheren BVB-Star ganz besonders.

"Es ist verrückt, ich kann es nicht glauben. So konnte es nur passieren. In meinem ersten Finale spiele ich in England gegen Dortmund. Respekt an sie, sie haben ihren Platz im Finale verdient. Es wird nett sein, ein paar alte Freunde zu sehen", sagte der 20-Jährige nach Abpfiff bei "DAZN" über das Wiedersehen mit dem BVB.

Zuvor hatten die Königlichen in einer denkwürdigen Partie den deutschen Rekordmeister niedergerungen. Bis zur 88. Minute führten die München im Estadio Santiago Bernabéu. Dann schlug die Stunde von Joker Joselu.

Der ehemalige Bundesliga-Angreifer drehte mit einem Blitz-Doppelpack das Spiel. Der 2:1-Erfolg reichte Real nach dem 2:2 in München zum Einzug ins Endspiel, das am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion steigt.

Ex-BVB-Star Jude Bellingham "ein wenig geschockt"

Für Bellingham war das Comeback gegen den FC Bayern kein Glück, sondern ein Indiz für den "Charakter" der Madrilenen. "Wir haben Qualität ohne Ende. Aber in diesen Spielen, wo es aussieht, als wären wir raus, haben wir Spieler, die von der Bank kommen und ihren Job machen und das Spiel noch gewinnen können. Das ist wichtig", sagte der Shooting-Star.

Für den englischen Nationalspieler könnte es damit zu einer frühen Krönung seiner Karriere kommen. Bellingham muss in den nächsten Tagen jedoch zunächst das Geschehene verarbeiten.

"Es ist ein wahrgewordener Traum. Einer der Jungs hat mich gefragt, ob ich das vor der Saison geglaubt hätte. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt, weil man immer als Kind davon träumt, in einem Finale zu spielen. Wenn man dann da ist, kann man es nicht glauben", zeigte sich der Youngster aufgewühlt.

"Ich bin ein wenig emotional und geschockt. Es wird die Nacht brauchen, um es zu realisieren und dann bereiten wir uns in den kommenden Wochen vor", ergänzte Bellingham.